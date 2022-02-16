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Dün cezaevine giren gazeteci, bugün serbest bırakıldı

MİT mensubunun cenazesine ilişkin haberi nedeniyle dün cezaevine gönderilen gazeteci Hülya Kılınç, serbest bırakıldı.

2 Saat Önce
2022-02-16 15:07:22
Dün cezaevine giren gazeteci, bugün serbest bırakıldı

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin 9 Eylül 2020'de sanıklar Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan 4 yıl 8 ay 7'şer gün, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın ise 3 yıl 9'ar ay hapis cezalarına çarptırılmasına ilişkin karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 28 Ocak 2022'de onanmıştı.

Söz konusu onama kararı üzerine haklarında verilen hüküm kesinleşen sanıklardan gazeteci Hülya Kılınç, kararın infazı için dün Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinden alınmıştı.

Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kılınç, cezaevine gönderildi. Kılınç bugün serbest bırakıldı.

Aynı dava kapsamında Barış Pehlivan ve Murat Ağırel de dün cezaevine girip tahliye olmuşlardı. .

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