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Düğünden sonra cezaevindeki annesini ziyarete gelinlikle gitti

Gaziantep'te düğünden çıkan gelin, cezaevindeki annesini ziyaret etti.

54 Dakika Önce
2021-09-03 18:32:36
Düğünden sonra cezaevindeki annesini ziyarete gelinlikle gitti

Babasını kalp rahatsızlığı nedeniyle 3 yıl önce kaybeden Ayşe Hoşgül, en mutlu günü olan düğününde anne ve babasının yanında olmamasının hüznünü yaşadı.

Düğünde "Annem beni hep böyle görmek isterdi." diyerek üzülen gelinin yakınları, Hoşgül'ü önce cezaevlerinden sorumlu cumhuriyet savcılığına getirdi. Alınan iznin ardından cezaevine geçen gelin, annesiyle yaklaşık bir saat görüştü.

Ziyaretin ardından annesinin çok mutlu olduğunu söyleyen Hoşgül, düğün gününde anne ve babasız olmanın hüznünü yaşadığını, o yüzden gelinliğiyle annesini görmeye geldiğini belirtti.

Hoşgül'ün, cezaevinden ayrıldıktan sonra babasının mezarına da giderek dua ettiği öğrenildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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