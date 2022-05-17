Düğün organizasyonları, nikâh salonları, düğün salonları, sosyal tesisler, otel gibi mekânlarda yapmak mümkündür.

Birlikteliğinizi kutlamak ve ilan edeceğiniz yer olan düğün salonları herkes için farklı ihtiyaçlara göre şekillenir ve hizmet verirler. Düğün salonu seçerken dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alan birçok faktör vardır. Hayatınızda en önemli anlardan biri olacak ve belki de defalarca anlatacağınız anılarınızın sahibi düğün gününüz olabilir. Bunun için ne kadar sorunsuz ve ne kadar kusursuz bir düğün geçireceğiniz de oldukça önemlidir.

Düğün mekânınızın seçimi ve düğünün tarzı her şeyi etkiler. Gelinlikten, saç modeline, dekorasyon detaylarından şeker ve davetiye seçimine kadar her şeye dikkat etmeniz gerekir. Bu kadar çok şeyi organize etmeye gelin ve damadın zamanı olmayabilir. Bu sebeple bidugun.com adresi ihtiyaç duyulan tüm gereçleri en başından düğün sonuna kadar sizin için organize ediyor.

Düğün Salonu Kapasitesi

Düğün salonu tutarken il dikkat edilmesi gereken nokta kapasitedir. Davet edilen misafir sayısı ile orantılı bir düğün salonu kiralamak oldukça önemlidir. Davet ettiğiniz kişi sayısının salonun kapasitesini aşması durumunda davetlilerin ayakta kalması hoş olmayan bir durum olacaktır. Tam tersi durumda olabilir. Yani örnek vermek gerekirse; 1000 kişilik bir düğün salonu ile anlaştınız ama 300 kişi davet ettiniz. Bu durumda da ortaya çıkan boş görüntü sıkıntılı bir durum yaratabilir. Bu şekilde hem düğüne kimse gelmemiş gibi görünecek hem de davetliler de birbirinden uzak kalacaktır. Bu sebeple düğün salonu seçimi yaparken kapasite planlaması yapmalı ve o şekilde salon tutmak gerekir.

Renk Uyumu

Düğün planlaması yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer noktalardan bir diğeri renk uyumudur. Dikkat edilmeyen ve gözden kaçan bir durumu sonrasında fotoğraf karelerinden düğün gününüze ait çekimleri incelerken fark edebilir ve size sıkıntı yaratabilir. Düğün de renk uyumu çok önemlidir özellikle salonda kullanılan çiçek, masa, masa örtüsü, sandalye, sahne ve ışıklar estetik bir görüntü için bunların hepsinin bir biriyle uyumlu olması gerekir. Bu durumda düğün salonu seçimi yaparken organizasyon adına tasarım ve renk uyumundan emin olmanız gerekir. Bidugun.com sitesine tıklayarak anlattıklarımızın hepsini kusursuzca tamamlayan organizasyon şirketinin bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İkramların Taze Olup Olmadığından Emin Olun

Düğün salonunda ayrıcalıklı olarak sağlık için bile önem taşıyan bir etken olan ikram ürünleridir. Misafirlerin düğün salonunda gelin ve damadı beklerken veya onların dansını izlerken sunulan ikramları tüketmeleri ve bundan memnun kalmamaları salonda bir kargaşaya yol açabilir. Ancak ikramların taze olması ancak güzel konuşmalara sebebiyet verir. Bu yüzden ikram edilecek ürünleri önceden tadım yapmanız veya kontrol ettirmeniz kalitesine bakmanız çok önemlidir. Aksi halde içlerinde bozuk olan bir yiyecek bulunuyorsa bu düğününüzün kötü anılmasına bile sebebiyet verebilir. Düğününüz için herkesin güzel anılardan bahsetmesini istiyorsanız ikramlarınızı kontrol etmeyi unutmayın.

Orkestra Seçimine Dikkat Edin

Düğün salonu tutarken mekânın görünümü elbette önemlidir. Düğün salonu nasıl seçilir? Öncelikli olarak orkestrası iyi olan bir düğün salonu seçmek çok önemlidir. Çünkü bitiminde misafirler ne kadar eğlendiğini konuşacaklardır. Bu sebeple tutulacak olan düğün salonunun sabit çalışan orkestrasını önceden canlı dinlemeniz gerekir. Beğenmediğiniz takdirde orkestra bedelinizi sözleşme tutarından kesip dışarıdan kendi seçtiğiniz bir orkestrayı getirebilirsiniz. .