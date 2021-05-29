Havaların ısınması ile birlikte evlenme sezonu da açıldı. Ülke genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri kapsamında düğün yapmanın yasak olup olmadığı vatandaşlar tarafından tartışılıyor. Peki düğün yapmak yasak mı? 17 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme süreci 1 Haziran'da bitmesi bekleniyor. Peki düğün salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra düğün salonları açıldı mı? Dünya evine girmek için sabırsızlananlar düğün salonları için verilecek kararı dört gözle bekliyor.

Korona virüs vaka sayılarını düşürmek için alınan tedbirler en çok da evlilik hayali kuranları etkiledi. Düğün yapmak için gün alanlar gelen kısıtlamalar nedeniyle bu kararlarından vaz geçtiler. Peki düğün yapmak yasak mı? 1 Haziran sonrası dönemde düğün salonları açılacak mı?

Havaların ısınması ile birlikte evlenme sezonu da açıldı. Ülke genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri kapsamında düğün yapmanın yasak olup olmadığı vatandaşlar tarafından tartışılıyor. Peki düğün yapmak yasak mı? 17 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme süreci 1 Haziran'da bitmesi bekleniyor. Peki düğün salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra düğün salonları açıldı mı?

Düğün yapmak yasak mı?

16.05.2021'de yapılan kabine toplantısı kararlarıyla Türkiye genelinde nikah törenleri nikah salonlarında devam ederken düğün, nişan, kına ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı 01.06.2021 sonrasına kadar ertelendi. Kademeli normalleşme sürecinde evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

Düğün salonları açıldı mı?

1 Haziran sonrası uygulamnacak açılma tedbirleri kapsamında düğün salonlarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Düğün salonlarına nikah yapılıyor mu?

Düün salonları ya da nikah salonlarında 30 kişiyi geçmemek şartı ile nikah organizasyonları yapılabilecek.

Düğünler kaç saat sürebilir?

81 il genelinde nikah süresinin 1 saati geçmemesi için kısıtlama getirildi.

Kademeli normalleşmede düğümler serbest mi?

Kademeli açılma süreci içerisinde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor. Buna göre nikah kıymak serbest ancak düğün, nişan ve kına organizasyonları için yasaklar 1 Haziran'a kadar devam edecek.

Düğünler ne zaman serbest olacak?

1 Haziran sonrası düğün, nişan ve kına organizasyonları içinse yeni karar beklenecek. 1 Haziran'a kadar düğün yasakları devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.