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TIMETURK / YAŞAM / Düğün dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Düğün dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Bursa’da, katıldıkları düğünden dönen ve sürücülerin akraba olduğu öğrenilen iki otomobil, otobanda yan yana giderken çarpıştı.

1 Saat Önce
2021-12-27 00:21:08
Düğün dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kazadan sonra bariyerle savrularak demir yığını haline dönüşen otomobillerdeki 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Türk Telekom

Kaza saat 21.30 sıralarında, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunun Bursa istikametindeki Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. İznik'te katıldıkları bir düğünden sonra Bursa istikametine giden ve akraba oldukları öğrenilen Mehmet Fatih Sönmez yönetimindeki 16 AGC 699 plakalı otomobil, yan tarafında seyir halinde olan İsmail Köse yönetimindeki 16 JMK 82 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazanın ardından kontrolden çıkan araçlardan Sönmez yönetimindeki otomobil yolun sol tarafındaki, Köse yönetimindeki otomobil sağ taraftarı bariyerlere çarptı.

Her iki araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Sönmez ve Köse ile yolculardan Ömer Faruk Sönmez hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Hayatını kaybeden otomobil sürücülerinin cansız bedenleri ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ve Trafik Şube ekipleri otoyolda önlem alırken, kazayla ilgili soruştuma başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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