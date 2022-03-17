Dr. İbrahim Yılmaz Kimdir ?

İlk-orta-lise eğitimini memleketi Konya’da tamamlamıştır.

Üniversite eğitimini Ege üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı. Doğal tedavi yöntemlerine olan merakı, kendi hastalığının tedavisi için üniversite 2. sınıfta bitkisel tedavi uygulaması ile başladı. Üniversite eğitimi süresince usta-çırak ilişkisi şeklinde çalışmaları devam etti.

Mecburi hizmetini Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesi acil serviste çalışarak tamamladı.

Meslek hayatına başlaması onu modern tıp denilen günümüz batı tıbbından daha da uzaklaşmasına sebep oldu.

Tedavide aslında esas olan vücutta ana sistemlerde unutma sorununun ve yenilenme eksikliğinin giderilmesi gerekliliğiydi. Bunu en layığı ile yapan fıtratla uyumlu olan bitkisel tedavi merkezli doğal tedavi yöntemleriydi.

Doğal tedavi yöntemleri olan Fitoterapi, TMS tedavisi, hacamat tedavisi, Proloterapi, PRP, Sülük Tedavisi, Ozon Tedavisi, Manyetik Alan Tedavisi, Yüksek Yoğunluklu Lazer tedavileri, Enjeksiyon Tedavileri ve Kolon Hydroterapi ile ilgili kurs ve seminerlere katıldı.

2009 yılı itibarı ile bilimsel çerçevede profesyonel olarak Fitoterapi ve diğer doğal tedavileri uygulamaktadır. 2011-2015 yılları arasında İzmir de kendi muayenehanesinde on binlerce hastası ile çalışmalarına devam etmiştir.

2015 yılı itibariyle memleketi Konya da kliniğinde hastalarına şifa vesilesi olmaya devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. Instagram kullanıcı adı: dr.ibrahimyilmaz olarak ulaşabilirsiniz.

Dr. İbrahim Yılmaz Uzmanlık Alanları

Dr. İbrahim Yılmaz, geleneksel tıp ve batı tıbbını en güzel şekilde birleştirerek, onlarca yöntemi kullanarak, 6000 m2 kapalı alan ile Türkiye'nin en büyük muayenehanesinde aşağıda belirtilen birçok zor kronik hastalıkta Gayet etkili tedaviler yapmaktadır

İskelet Sistemi Hastalıkları:

Kireçlenme

Bel-Boyun Fıtıkları

Yumuşak Doku Romatizmaları

İltihaplı Eklem Romatizmaları

Kas Hastalıkları

Tenisçi Dirseği

Menisküs, Tendinit ve Bursitler

Cilt Hastalıkları:

Akne

Egzema

Sedef

Atopik dermatit

Ürtiker

Liken

Zona

Sindirim Sistemi Hastalıkları:

Ülseratif Kolit

Crohn

FMF

Çölyak

Kronik Gastrit

Mide Ülseri

Onikiparmak Barsağı Ülserleri

Reflü

Kronik Kabızlık ve İshal

Hemoroid ve Fissürler

Spastik Kolit (İrritabl Barsak Hastalığı)

Karaciğer Sorunları

Sinir Sistemi Hastalıkları:

Anksiyete

Depresyon

Panik Atak

Uyku Bozuklukları

Baş ağrıları ve Migren

Tremor

Multiple Skleroz

Parkinson Hastalığı

Huzursuz Bacak Sendromu

Polinöropati

Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları:

Koroner Kalp Hastalıkları

Hipertansiyon

Ritim Bozuklukları

Periferik Damar Tıkanıklıkları

Reynaud

Dolaşım Bozuklukları

Varis

Solunum Sistemi Hastalıkları:

Alerjik Rinit (Saman Nezlesi)

Kronik Sinüzit

Astım (K.O.A.H)

Kronik Bronşit

KBB Hastalıkları:

Vertigo

Alerjik Nezle

Meniere

Sinüzit

Kekemelik ve Konuşma Bozukluğu

Göz Hastalıkları:

Üveit

Glokom

Genel Metabolik Sorunlar:

Diyabet (Şeker Hastalığı)

Kronik Yorgunluk

Obezite (Kilo Sorunları)

Bağışıklık Sistemi Zayıflığı

Genel Detoksifikasyon (Toksinlerden Arınma)

Ürogenital Sistem Hastalıkları:

Prostatit

Kronik İdrar Yolu Enfeksiyonları

Adet Bozuklukları

Yumurtalık Kistleri

İnfertilite

Kısırlık

İmpotans

Erken Menopoz

Çocuk Hastalıkları:

İştah eksikliği

Alt Islatma (Enürezis)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

Mental Retardasyon ve Otizm

TMS Tedavisi Nedir?

Hastalık tespit edilen beyin bölgesine manyetik frekans verilerek o bölgenin elektrik iletimini ve hormon aktivitesi düzenleyen TMS tedavisinin bitkisel tedavi, ozon tedavisi, akupunktur ve hacamatla beraber uygulandığı zaman daha etkili olduğu bildirildi.

Konya'da özel muayenehanesinde çalışmalarına devam eden Doktor İbrahim Yılmaz son günlerde sıkça gündeme gelen alternatif tıp ve TMS tedavisinin mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerektiğini söyledi. Bitkisel, hacamat ve sülük tedavisi ile bunlar gibi diğer fıtratla uyumlu olan bütün tedavilerin hepsinin alternatif tıp olduğunu kaydeden Doktor Yılmaz:

"Alternatif tıp derken neyi kastettiğimizi de izah edelim. Biz tanılara alternatif bir şey koymuyoruz. Biz yine batı tıbbı doktorları hangi laboratuvar tahlilleri kullanıyor veya görüntüleme teknolojilerini kullanıyor ise bizde bu kaynaklardan yararlanıyoruz. Bizim burada alternatif getirdiğimiz nokta tedavidir. Eğer ki kimyasal ilaçlarla tedavi varsa veya bazı hastalıklarda lüzumsuz yere yapılan ameliyatlar varsa biz onlara alternatif getirmeye çalışıyoruz. Tabi bu alternatif olarak adlandırılan tıp ise aslında esas tıptır. İlk önce bulunan tedaviler hiçbir zaman için alternatif olmaz. Hz. Adem'den bu yana bitkisel, doğal tedaviler kullanılıyorsa, hacamat tedavisi Peygamber Efendimizden beri yapılıyorsa, sülük tedavisinin 5000 yıllık bir geçmişi varsa bu tedavilere alternatif diyemeyiz" dedi.

TMS Tedavisi Sinir ve Hormon Aktivitesini Yeniden Düzenliyor

Doktor İbrahim Yılmaz, TMS tedavisinin yıllardır ilaç kullanıp artık yan etkilerinden şikayetçi olan veya ilaç tedavisine de cevap veremeyen hastalar için alternatif bir yöntem olduğunu anlattı. Bu tedavinin diğer alternatif tedavilerle uygulandığında daha etkili olduğunu vurgulayan Doktor Yılmaz şöyle konuştu:

"TMS yani Transkranial Manyetik Stimülasyon Tedavisi, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı bir medikal teknolojidir. TMS tedavisi, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda beyindeki sinir hücrelerine manyetik frekans uygulayıp, sinir ve hormon aktivitesini yeniden düzenleyerek etki gösteren tıbbi bir tedavidir. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar beyindeki sinir iletimi ve sinirler arasındaki sinaptik bağlantılardaki hormonların sayısal ve fonksiyonel dengesizliklerinden dolayı oluşmaktadır. TMS tedavisi ile hastalık tespit edilen beyin bölgesine manyetik frekans verilerek o bölgenin elektrik iletimini ve hormon aktivitesi düzeltilmiş olur."

Kimyasal ilaçlar, EKT (Şok Tedavisi), psikoterapi ve fizik tedavi, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda yaygın olan tedavi şekilleridir. TMS tedavisi bütün bu hastalarda tedavilerin herhangi bir sürecinde veya diğer tedaviler yapılmadan tek başına bile gayet etkili yeni bir tedavi şeklidir. Yani ilk aşamada bile uygun olur. Yalnız önemli bir nokta var ki TMS tedavisi, bitkisel tedavi, ozon tedavisi, akupunktur ve hacamatla beraber uygulandığı zaman etkisi daha güçlü olmaktadır.

TMS tedavisi Depresyon, Anksiyete, Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Şizofreni, Migren (baş ağrısı), Kronik nöropatik ağrı, Parkinson hastalığı, Alzheimer, İnme sonrası rehabilitasyon, Epilepsi, Kulak çınlaması (tinnitus), Otizm hastalıklarında kullanılmaktadır."

TMS Tedavisi Doktor Gözetiminde Verilmektedir

Her TMS seansında, hastaların özel olarak tasarlanan tedavi koltuğunda oturduğunu, manyetik tedavi atımları uygulanırken hastanın uyanık kaldığını dile getiren Doktor Yılmaz şu bilgileri verdi;

"Hiçbir ağrı ya da rahatsızlık hissedilmez. TMS tedavisinde unutkanlık oluşmaz, işinize ya da araç sürüş yeteneği gibi konsantrasyon gerektiren işler üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur. EKT'nin aksine, tedavisi zor depresyon için alternatif bir seçenek olarak nöbetlere ve hafıza sorunlarına neden olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Hastaların sadece bir bölümünde tedavi sonrası hafif bir baş ağrısı görülebilir. TMS Tedavisi doktor gözetiminde verilmektedir.''

TMS Tedavisi'nde uykusuzluk, gastrointestinal rahatsızlık, ağız kuruluğu, cinsel işlev bozukluğu, kilo alma, sedasyon, baç dönmesi gibi antidepresan ilaçların neden olduğu birçok yan etki görülmez. TMS ilaçsız bir tıbbi tedavidir. TMS ilaçsız bir tedavi olması nedeniyle hamile ya da emzirme döneminde olan veya karaciğer, böbrek yetmezliği yaşayan, kanser tedavisi gören, ilaç kullanması sakıncalı olan hastalarda dahi rahatlıkla ve güvenle kullanılabilir. TMS Tedavisi için baş bölgesinde herhangi bir metal implant bulunanlar ve kalp pili bulunan hastalar dışında bütün hastalarda kolaylıkla yapılabilir.

Ozon Tedavisi Nedir?

Özel bir sistem aracılığıyla iki oksijen atomundan oluşan (O2) oksijen gazına bir oksijen atomu eklenerek üretilen ozon gazının tedavide kullanıldığı bir yöntemdir.

Ne İşe Yarar?

Ozon gazı antioksidan ve bağışıklık sistemini düzenleyici olarak etki gösterir. Bozulmuş organ fonksiyonlarını düzeltir. Bakteri, mantar ve virüsler üzerinde durdurucu ve öldürücü etkiye sahiptir. Süperoksit Dismutaz adlı vücutta kanseri uyaran molekülleri durduran maddeyi ve TGF-Beta isimli vücut iskeletini oluşturan kemik ve kıkırdak iyileşmesini tetikleyen maddeyi artırır. Kanda oksijen taşıyan alyuvarlar ozon gazı ile karşılaştıklarında birbirinden ayrılır, düzenli bir sıraya girer ve daha da çok hızlanarak dokulara oksijen taşıma kapasitelerini artırırlar. Aynı şekilde vücudun savunmasından sorumlu akyuvarlar da ozon gazı ile aktive olurlar.

Nasıl Uygulanır?

Ozon gazı tedavide oksijen gazı ile belli oranda karıştırılarak uygulanır. Bu oranın sürdürülecek protokoldeki değişimi her hastalık için ayrı bir önem taşımaktadır. Ozon gazı çeşitli şekillerde tedavide kullanılır. En sık kullanılan ve bilinen yöntem “Majör otohemoterapi” olup, hastadan steril bir düzenek ile serum setine alınan venöz kan, burada belli bir miktar ozon gazı ile karıştırıldıktan sonra tekrar damar yolu ile (intravenöz) sistemik dolaşıma verilir.

Bunun dışında “Minör otohemoterapi”de hastadan alınan kan, yine ozon gazı ile karıştırıldıktan sonra kas içerisine (intramusküler) olarak enjekte edilir. Rektal ozonda ozon gazı makat yoluyla (lavman sonrası) kalın bağırsağa verilerek, bağırsakta yaşayan flora üzerine ve bağırsak dokuları üzerine etki göstermesi amaçlanır. Aynı zamanda ozon gazı enjektör ile eklem içine ve kasların kemiklere yapışma yerlerinde olan tendonlara enjekte edilerek bu bölgede kıkırdak dokunun yenilenmesi sağlanır

Kimlere Uygulanabilir?

Genel halsizlik, kronik yorgunluk, otoimmün hastalıklarda bağışıklık sisteminin düzenlenmesi amacıyla, kas-tendon yaralanmalarında, eklem kireçlenmelerinde enjeksiyon şeklinde, diyabetik yaralar, iskemik yaralar ve diğer yaralarda ozon gazı temas edecek şekilde poşet ozon uygulamaları yapılabilmektedir.

Ozon tedavisi Sedef, egzama, vitiligo, romatizma, Fibromyalji, Behcet, MS, Migren, Parkinson, Alzheimer, Kanser, Astım, KOAH gibi birçok kronik Hastalıklar da kullanılmaktadır

Kimlere Uygulanamaz?

Masif kanama durumlarında, graves gibi tiroid hastalıklarında, G6PD enzim eksikliği hastalarında, malign hipertansiyon hastalığında, ağır trombositopenide uygulanmaz.

BÜTÜNSEL BİR YAKLAŞIMLA TEDAVİ EDİLEMEYECEK HASTALIK YOKTUR!

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