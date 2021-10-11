Dozu aşan kafein öldürüyor

I. ve II. Dünya Savaşları sırasında askerler yorgunlukla mücadele için tablet şeklinde kafein taşımışlar. Kafeinin dozu ayarlanmazsa sağlık açısından risk teşkil edebiliyor.

Kafein, doğru ölçüde tüketilmesi halinde oldukça faydalı ve sihirli etkileri olan bir maddedir. Ancak yer yer zararlı yönleri de görülüyor.

Kafein 60'tan fazla bitkide bulunuyor. Kola fıstığı, kakao çekirdekleri, çay yaprakları, kahve çekirdekleri yoğunluklu bir içerik barındırıyor.

Gıda takviyeleri, çikolata, fırıncılık ürünleri, enerji içecekleri ve bazı içeceklerde bulunan kafein etkilerini kişisel özelliklere göre de gösterebiliyor. Kişinin vücut ağırlığı, yaşı ve tüketim şekli bunda belirleyici etkenlerden.Bu madde kansantrasyonu ve egzersiz esnasında dayanıklılığı artırırken aşırı kullanım halinde de vücutta su atımında artışa neden olabiliyor. Aşırı kafein alındığında uyku düzeni de bozulmakta.

18 yaş altı ve üstü kullanımı

18 yaş altında kafein kullanımı tek serviste vücut ağırlığı başına 3 mg'ı aşmamalı. 18 yaş üstünde ise tüm kaynaklardan gün içinde en fazla 400 mg dengesi var. Gebeler ve emziren anneler açısından da günde en fazla 200 mg ölçü belirlenmiş durumda.

Tüketim açısından baktığımızda Avrupa ülkelerinde günlük 400 mg kafein tüketimini aşanlar İskandinav ülkeleri yoğunluklu. Türkiye ise bu oranda yüzde 1 ila yüzde 10 aşan bir dilimde yer alıyor.

Kahvedeki oranı ve tesiri

Kafein vücuda girdiği anda stres hormonları olan adrenalinin salgılanmasını tetikler.Bu hormonların sürekli salınımı halinde bünye yıpranabiliyor.Kafein aynı zamanda sindirim bozukluklarına ve kalp damar sağlığına olumsuz etkide bulunuyor.

Bir fincan kahvede yaklaşık 150 mg kafen bulunuyor.Kalsiyum, magnezyum, çinko ve demir gibi bazı önemli minerallerin ve vitaminlerin emilimi önleniyor. Bünyemize aldığımız bu maddeler doğrudan vücuttan atılıyor.Özellikle kahve tüketimi fazla olan kişilerde buna bağlı olarak demir yetersizliği ve kansızlık gibi hastalıklar görülüyor.

Arıların vızıldamasını sağlıyormuş!

Kafein hakkında muhtelif kaynaklarda ve çok ilginç bilgi ve içerikler mevcutt. İşte onlardan en ilginç olanlar:

10 ila 20 gram kafein alımı bir kişiyi öldürebilir. Bu 4.69 galon kahveye eşdeğer.

"Kafein" kelimesi Alman Kaffe'den "kahve" ismini almış

Kafein arıların vızıldamasını sağlar.

I. ve II. Dünya Savaşları sırasında askerler yorgunlukla mücadele için tablet şeklinde kafein taşımışlar.

Dünya genelinde yetişkinlerin yüzde 90'ı kafein tüketir.

Kadınlar, kafeini, erkeklerden yaklaşık yüzde 25 daha hızlı metabolize eder.

Kahve bir diüretiktir, bu nedenle idrara çıkışı sıklaştırır.

Etkisi 35 dk sonra başlıyor

Pepsi, ABD pazarları için Mountain Dew ile harmanlamak için yılda yaklaşık 1.2 milyon kilo kafeini kullanıyor.

Bir Starbucks Grande kahvesinde 320 mg kafein bulunmaktadır, bu da Red Bull'daki kafeinin miktarının dört katından fazladır.

Saf kafein acı, oldukça zehirli beyaz bir toz.

Kafein etkisi 15-20 dakika sonra başlıyor. Etkileri genellikle kişinin cinsiyetine, yaşına, ağırlığına ve hatta yarışa bağlı olarak 8-14 saat sürer.

Kafein, sindirim sistemindeki aktiviteyi arttırır ve aynı zamanda çok asidiktir ve her ikisi de ishal riskini artırır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.