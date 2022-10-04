Doya Doya Moda Eda Koç kimdir, kaç yaşında? Eda Koç evli mi, nereli?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'ya yeni yarışmacılar geldi. Doya Doya Moda yarışmacıları arasına Eda Koç da katıldı. İzleyiciler Eda Koç kimdir merak ediyor. Eda Koç yaşı kaç, nereli araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda Eda Koç hayatı nasıl, kaç yaşında, çocuğu var mı? Eda Koç Instagram hesabı ismi ne?

TV8 ekranlarında izleyiciye farklı bir yarışma programı konseptiyle çıkan Doya Doya Moda'ya yeni yarışmacılar da eklendi. Doya Doya Moda yeni yarışmacılar arasına Eda Koç da katıldı. Verdiği pozlar ile adından söz ettiren Eda Koç kimdir araştırılıyor. Doya Doya Moda Eda Koç'u daha öncesinden tanıyan olduğu gibi tanımayan da var. Eda Koç'u tanımayanlar arama motorlarına Doya Doya Moda Eda Koç kimdir yazıyorlar. Peki, Eda Koç kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Eda Koç evli mi? Doya Doya Moda Eda Koç Instagram hesabı ne?

Doya Doya Moda Eda Koç kimdir?

Doya Doya Moda'ya yeni yarışmacılar katıldı. 3 Ekim 2022 Pazartesi günü Doya Doya Moda'ya katılan Eda Koç, dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. İzleyicinin ilgisini çeken Eda Koç'un hayatı merak ediliyor. Doya Doya Moda izleyicileri Eda Koç kimdir, araştırıyor.

Eda Koç, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı. Pera Güzel Sanatlar'da da bale eğitimi alan Eda Koç, bale yapıyor. Balerinliğin yanında ayrıca estetisyen olarak da mesleğini icra ediyor. Daha önce birçok klipte ve konserde ünlü şarkıcıların dansçılığını yaptı. Kanaltürk'te VJ'lik görevi üstlendi, Eda ile Klip Saati programı sundu. Koç, bundan sonraki hayatında da oyunculuk üzerine kariyerini devam ettirmek istiyor.

Eda Koç kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Eda Koç'un yaşı da merak konusu. Doya Doya Moda Eda, 09.05.1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Eda Koç evli mi, kocası kim?

Doya Doya Moda'nın ilgi çeken yarışmacısı Eda Koç evli mi, Eda Koç'un kocası kim merak ediliyor. Evli olmayan 34 yaşındaki Eda Koç'un 11 yaşında bir çocuğu bulunuyor.

Doya Doya Moda Eda Koç Instagram hesabı

Doya Doya Moda'ya ilk günden dişli bir rakip olduğunu gösteren ve sosyal medyadaki pozlarıyla gündeme gelen Eda Koç'un Instagram hesabı da araştırılıyor. Eda Koç'un Instagram hesabına @edakocofficial adresinden ulaşılabiliyor. .