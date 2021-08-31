DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Biden: Her şey benden önce planlanmıştı
30 Ağustos'ta Rum ve Yahudiler nasıl tavır aldı?
Hazine, Eylül-Ekim borçlanma hedefini aşağı çekti
Araştırma: Brezilya Amazonu ormanları hızla yok oluyor
Dört bacaklı ve karada hayatta kalan balina türü
Instagram'da 'Doğum Tarihi' zorunluluğu
‘Filenin Sultanları’ yarı finalde!
'ABD'ye çalışan Afganların biyometrik verileri geride bırakıldı'
ANALİZ: Altına hücum!
Brezilya Amazonlarında yangınlar ağustosta beş kattan fazla arttı
'Enflasyon 10 yılın zirvesinde, ECB testten geçiyor'
Konut kredisi ne zaman sonuçlanıyor?
AB Komisyonu: AB-Türkiye göç mutabakatı Afganlar için uygun değil
İçişleri Bakanlığı'ndan 'PCR testi' genelgesi
Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19'un yeni varyantı 'C.1.2' nadir görülüyor

TIMETURK / YAŞAM / Dört bacaklı ve karada hayatta kalan balina türü

Dört bacaklı ve karada hayatta kalan balina türü

Modern balinaların ataları, karada yeterince yaşadıklarına karar vererek denize dönen “geyik benzeri” hayvanlardı.

1 Saat Önce
2021-08-31 22:49:48
Dört bacaklı ve karada hayatta kalan balina türü

10 milyon yılı aşkın bir süre içerisinde bugün bildiğimiz bacaksız devlere dönüşürken geçirdikleri evrim sırasında balina vücudu pek çok farklılık geçirdi ve yeni bir makalede, bu dönüşüm içerisindeki yeni bir evre daha açıklandı.

Mısır'ın çakal başlı ölüm tanrısına ithafen adlandırılan Phiomicetus anubis, yaklaşık üç metre uzunluğunda ve 600 kilogram ağırlığındaydı. Muhtemelen besin zincirinin en üzerinde yer alıyordu.

Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlanan makale, Mısır'ın Batı Çölü'nden alınan kısmi bir iskeletten P. anubis‘in bir görüntüsünü oluşturuyor. Yaklaşık 43 milyon yıl önce yaşadığı için bulunması zaman aldı ancak şimdi araştırmacıların radarında ve oldukça dikkat çekiyor.

Araştırmanın yazarı Abdullah Gohar, “Phiomicetus anubis kısmi bir iskelete dayanıyor ve bunun Afrika'dan bilinen en bazal (ilkel) protocetid balina olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, bu Phiomicetus, protocetid balinaların anatomilerinde ve beslenme davranışlarında daha önce düşünülenden daha fazla çeşitlendiğini ve av öğelerinin normal protocetid durumundan daha verimli ağızdan işlenmesi için bir kapasite gösterdiğini ve böylece güçlü bir ‘raptorial' (raptor benzeri) beslenme tarzına imkan tanıdığını gösteriyor” diyor.

Gohar ayrıca, “Phiomicetus, yaşadığı toplulukta muhtemelen en büyük yırtıcıydı, belki de bugünün katil balinaları gibiydi” notunu da düşüyor.

Teoriye göre, balinaların toynaklı ataları su kenarı boyunca yiyecek aramaya başladıkları için suya yakın hale geldi. Su yakınlarında yaşarken, tehlikeye düştüklerinde sığlıklarda saklanabiliyorlardı ve suda daha fazla zaman geçirdikçe vücutları değişmeye başladı.

Yeni bir ekolojik niş arayışı, sonunda bacaklarının kaybolduğu ve kollarının deniz memelilerinin bugün çok ünlü olduğu paletlere dönüştüğü bir dizi değişime yol açtı. P anubis için, su yaşamına yönelik bazı değişimler, çok daha nüanslı olsalar da, gerçekleşmeye başlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş