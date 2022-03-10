DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Vucic’ten övgü: “Türkler, ciddi, sorumluluk sahibi ve çalışkan insanlar”
Herzog'un Anıtkabir defterine yazdığı İbranice not dikkat çekti
Libya'da istifa depremi!
Hasan Mezarcı'nın satanist bir rahiple buluşması gündem oldu
İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı!
Domuz kalbi nakledilerek tarihe geçen hasta hayatını kaybetti
'Rus işgaline molotof kokteylleri ile direnen Ukraynalılar alkışlanırken, taş atan Filistinli çocuklara hâlâ terörist deniliyor'
Çin'den ABD'nin Rusya uyarısına sert tepki
İstanbul'a beklenen kar geldi: ''Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın!''
“Amerika inşaatta değil, yıkımda uzmandır”
Güney Kore’nin yeni devlet başkanı belli oldu
İngiltere: 'Türk Bayraktar TB2 insansız savaş araçları, Rus ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı oldu'
ABD'den net adım! Rus petrolüne ambargo Temsilciler Meclisi'nden geçti
ABD'den Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık dev yardım
Tarkan'dan hekimlere destek: Tüm kalbimle yanınızdayım

TIMETURK / YAŞAM / Domuz kalbi nakledilerek tarihe geçen hasta hayatını kaybetti

Domuz kalbi nakledilerek tarihe geçen hasta hayatını kaybetti

ABD'de genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakledilerek tarihe geçen hasta 2 ay sonra hayatını kaybetti.

48 Dakika Önce
2022-03-10 08:54:54
Domuz kalbi nakledilerek tarihe geçen hasta hayatını kaybetti

57 yaşındaki kalp hastasına Maryland eyaletindeki bir hastanede, son çare olarak domuz kalbi nakledilmişti.

David Bennett isimli hasta, ilk niteliğindeki ameliyat için "Ya ölecektim ya da bu ameliyatı olacaktım." demişti.

Bennet'in birkaç gün önce durumunun kötüleşmeye başladı ve 8 Mart'ta hayatını kaybettiği açıklandı.

Doktorları David Bennett'ın, ameliyat sonrası ailesi ile vakit geçirebildiğini, hatta Amerikan Futbol Ligi finalini izlediğini belirtiyor.

Ameliyatı yapan cerrah Bartley Griffith, hastası için "Cesur ve saygın bir hasta olarak sonuna kadar savaştı" dedi.

Bennet'ın oğlu da ilk niteliğindeki ameliyat için "bir umudun başlangıcı olmasını" dilediğini söyledi.

Kalbin reddedilmeden insan vücudunda işlev görebilmesi için domuzun genetiği değiştirilmişti.

Genetiği değiştirilmiş hayvanların bu şekilde kullanılmasının, nakillerdeki organ sıkıntısının aşılmasına yardımcı olması umuluyor.

Tarihi bir aşama geçildi

Deneyde, bir domuzun böbreği, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın vücuduna yerleştirilmiş ve böbreğin vücutta çalışmaya başladığı açıklanmıştı.

BBC sağlık muhabiri James Gallagher, farklı bir türden organ naklinin önündeki en büyük engelin "hiper-akut ret" olduğunu belirtiyor. Bu durumda, vücut, nakille giren dokuyu öylesine yabancı olarak algılıyor ki, dakikalar içinde öldürmek için harekete geçiyor.

Yapılan 10 farklı değişiklikle, domuz kalbinin insan vücudu tarafından kabul edileceği umuluyordu. Nakil sonrası da "hiper-akut ret" yaşanmadı ve tarihi bir aşama geçildi.

Gallagher, ameliyattan bir ay sonra konuştuğu cerrahların, halen vücudun ret işareti vermediğini söylediklerini aktardı. Ancak Bennet henüz açıklanamayan bir sebeple hayatını kaybetti.

ABD'de her gün, organ nakli için bekleyen 17 hasta hayatını kaybediyor.

OrganDonor.gov sitesine göre, ülkede 100 binden fazla kişi organ nakli bekliyor.

Eylül ayında New York'ta araştırmacılar, domuzların hayvandan insana nakiller için umut vadedebileceğini iddia ederek bir deney yapmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş