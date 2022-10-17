'Doktorun Bir Günü' nasıl geçer? 2 günde 2 milyon izlendi!

YouTube'da Röportaj Adam isimli kanalda yayınlanan 'Doktorun Bir Günü' videosu doktorun geçirdiği bir günü anlatıyor. Yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören video, sadece 2 günde 2 milyon kez izlendi. Videoda doktorların gün içinde karşılaştığı tepkilerin yanı sıra yaşadığı sorunlar esprili bir şekilde anlatılıyor

YouTube'da Röportaj Adam isimli kanal, doktorun geçirdiği bir günü esprili bir dille ele aldı. Videoda bir doktorun hastalarının ve çevresindeki insanların yaklaşımları ile onlarla olan iletişimlerini şaka yoluyla aktaran video yalnızca 2 günde 2 milyona yakın izlenme aldı.

“Liseyi birincilikle bitirdim, üniversitede ilk 500'e girdim, sonunda hayal ettiğim mesleği yapıyorum artık” sözleriyle başlayan videoda bir doktor, işe gitmek için hazırlanmaya başlıyor ve yanına mutfaktan bıçak alıyor. O sırada kapıya gelen kapıcı, doktorun beyaz önlüğünü kastederek, “Böyle gezme sonra neden dövdüler diyorsun” ifadelerini kullanıyor.

“Biz Google'dan baktık, şu ilacı yaz”

Evden çıkan doktor, arabasına binip işe giderken çelik yelek sipariş ediyor ve sonrasında bir akrabası tarafından aranıyor. Telefonda sıra beklemek istemediğini söyleyen yakının, “Gel de bize bir şeyler ayarla boşuna mı doktor oldun” dediği görüyor.

Videoda iş yerine ulaşan doktor, hasta kayıtlarını incelerken günün ilk hastası içeri giriyor. Odaya giren hasta ve hasta yakını “Biz Google'dan baktık, antibiyotik, kas gevşetici, ağrı kesici bir de rapor yaz" dedikten sonra doktora “Sen kapıyı örtersin” diyerek odadan ayrılıyor.

Daha sonrasında içeri giren hastane yetkilisi, “Sen beni batırmak mı istiyorsun” sözleriyle doktorun az sayıda test istemesinden şikayet ediyor. “Geçen ay sadece 6 biyopsi, 5 MR yaptırmışsın" diyen yetkili doktoru diğer doktorlarla karşılaştırarak "Daha fazla test yaptır, para lazım” diyerek çıkıyor.

Videoda ayrıca doktorun, ilaç mümmesili ve yabancı hastalarla diyalogları da farklı şekillerde ele alınıyor. Son olarak mesaisi biten doktor, diğer odadan gelen tartışmalar eşliğinde hastaneden ayrılıyor.

“Bir doktor olmadan, doktor olmak ancak bu kadar iyi anlatılırdı”

Videonun altına gelen binlerce yorumda doktorlardan, “Bir doktor olmadan, doktor olmak ancak bu kadar iyi anlatılırdı”, “Bunlar abartı değil gerçekten bu kadar absürt şeyler yaşıyoruz”, “Ağlanacak halimize gülüyoruz” “Doktorların sorunlarını çok iyi ele almışsınız” şeklinde pek çok yorum geldi.