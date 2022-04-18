Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında Oyuncuları

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filmi 2022 yılında merakla beklenen filmler arasında yer almaktadır. Bir önceki filminde yüksek ilgiyle karşılaşan film serisinin yeni filmde de gişe sayılarında yeniliklere imza atması bekleniyor.

Filmde yer alan oyuncu kadrosu da izleyici kitlesi tarafından beğenilen taraflar arasında yer almaktadır. Filmde bulunan usta oyunculardan Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen ve Rachel McAdams izleyicilerin merakla beklediği oyuncular arasında yer almaktadır. Mayıs ayının başlarında vizyona girmesi planlanan film için artık sayılı günler kaldı. Senarist ve yönetmenleriyle de ön plana çıkan filmin yeni rekorlara imza atması beklenmektedir.

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında Konusu

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında izle filminin konusu da belli olmaya başladı. Senarist ve yönetmenin açıklamaları doğrultusunda film hakkında bilgi verilmeye devam ediliyor. Yeni filmde de bir önceki filmlerden farklı olmak üzere Doktor Strange'nin atılacağı maceraların anlatılacağı belirtildi. Fragman ve tanıtım videolarından yola çıkarak yeni film hakkında bilgi sahibi olunması mümkündür. Haftalar sonra vizyona girmesi planlanan film ile ilgili artık son hazırlıklar yapılıyor. 6 Mayıs 2022 Cuma günü vizyona girmesi beklenen filmin tüm dünyada eş zamanlı olarak sinemalara gireceği belirtildi. Yaklaşık olarak 2 saat 6 dakikalık bir vizyon süresi bulunan filmle ilgili eleştirmenler ise olumlu yorumlar yapmaktadır. Merakla beklenen filmler arasında yer alan Doktor Strange'nin devam filmi için artık günler sayılıyor.

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında Gala Tarihi

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filmiyle ilgili yeni detaylarda belli olmaya başlandı. Senarist ve yönetmenlerden yapılan açıklamalara göre gala tarihinin filmin çıkışından ortalama bir hafta önce gerçekleşeceği duyuruldu. Bu durumda ise Nisan ayının sonuna doğru, 29 – 30 Nisan tarihlerinde gala yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geniş ve usta oyuncu kadrosuna sahip olan Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filmi prodüksiyon açısından da ön plana çıkmaktadır. Gala tarihine sayılı günler kala birçok oyuncu açıklamada bulunmaya da başladı.

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filmi için artık son hazırlıklar yapılırken meraklı izleyiciler de filmin çıkış tarihini bekliyor. Şimdiden satışa sunulan biletlerle ilgili yapılan araştırmalara göre iyi bir çıkış yapılması tahmin ediliyor. Bir önceki filmde olduğu gibi aynı izleyici kitlesini korumaya çalışan film yönetiminin aynı dağıtım firmasıyla çalıştığı belirtildi. Yakında çıkacak olan devam filmi artık vizyona gireceği tarih için gün sayıyor.

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında ücretsiz İzle

Özellikle Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filmini de 6 Mayıs tarihinden itibaren izleyebilirsiniz.

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