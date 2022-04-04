Doktor Sevgi Ekiyor Yüz Mimarisiyle Cildinize Değil Yaşamınıza Dokunuyor

Yüz Mimarisinin Başarılı Doktoru Sevgi Ekiyor'dan Kimse Vazgeçemiyor. Neden Sevgi Ekiyor'la Yüz Mimarisini Tercih Etmelisiniz?Yüz mimarisi ile ünlülerin uğrak noktası Doktor Sevgi Ekiyor Kimdir?

Yüz mimarisi, cildimiz ve yüzümüzdeki yenilenmeye ihtiyacı olan, kırışıklık veya leke problemi görülentek bir noktaya değil; kişinin yüzündeki ifadeye ve yüz şeklinin genel tarzına uygun ameliyatsız medikal uygulamaların tamamıdır. Yüz mimarisini denildiği zaman akla gelen ilk isim olan Dr. Sevgi Ekiyor mucizevi dokunuşlarıyla kliniğinde tüm hastalarının güzelliğine güzellik katıyor.Dr. Ekiyor, işinde yakaladığı başarı ve hastalarıyla kurduğu içten bağın medikal estetik uygulamaların yanı sıra, kişiye özel ve kişi için en sağlıklı alternatiflerin sunulmasıyla gerçekleştiğini söylüyor.

En çok merak edilen medikal uygulamaların başında yer alan Yüz Mimarisi özel algoritma ve hesaplamalarla yapılan; yaş almaya bağlı olarak ciltte oluşan deformeleri, yüzün farklı bölümlerinde oluşan sorunlara genel bakış, yer çekimi, yastığa değen bölge, güneş etkisi ve hava kirliliği gibi farklı sebeplerle nefes alamayan ve yorgun düşen cildin toparlanması ve canlanması için uygulanan kompleks işlemlerin tümüne verilen isimdir.

Yüzün özellikle ikinci bölge olarak adlandırılan yanak, burun ve çene gibi bölgelerde yoğun çökmeler ve sarkmaların görüldüğünü belirten Doktor Sevgi Ekiyor kişiye özel uygulamalar ile doğal ve kusursuz sonuçlar alırken pek çok şeyi göz önünde bulundurmaktadır. Göz kapağı sarkmaları, nazolabial çizgilerin belirginleşmesi, marionette denilen çene hattında çöküntü ve kırışıkların artması gibi sık rastlanan ve kişinin estetik kaygılarını artırıp özgüvenini düşüren sorunların doğru yöntem ve tedavilerle kaderiniz olmaktan çıktığını belirten Doktor Sevgi Ekiyor kliniğinde modern estetik uygulamaları güven ve özveriyle uyguluyor.“Gülümseyelim, gülümsetelim” sloganı ile çıktığı bu yolda gerekli durumlarda estetik operasyon, yüz mimarisi, botoks gibi birçok farklı medikal estetik uygulamasını en doğru yöntemlerle gerçekleştiren Dr. Sevgi Ekiyor, yaşam enerjisini aktararak gerçekleştirdiği mesleğinde şahane sonuçlarla sadece görüntüye değil hayatlara da dokunuyor.

Elmacık kemiklerine doğru şekilde uygulanan dolgu veya orta yüzü yükseltmeye yarayan temel işlemlerle bile hastaların çehre ve ifadelerinin yenilenip gençleştiğini belirten Dr. Sevgi Ekiyor düzenli ve titiz uygulamaların ardından kontrol ve takiplerin önemini de belirtirken sağlıklı yaşam yönetimini benimsetmenin her tedavinin başlangıcı olduğunu söylüyor. Kemik dolgular, botoks, gençlik aşıları, cilt ütüleme gibi yöntemlerle yenilikçi ve kapsayıcı medikal estetik uygulamalarını şekillendiren Doktor Ekiyor her hastasına empati ve anlayış ile yaklaşırken nokta atışı uygulamalarla genç, enerjik ve canlı bir görünüme kavuşturuyor.

Yüz mimarisi başta olmak üzere tüm estetik uygulamalarda kendisine başvuran hastaların ne istediğini, yüzünde ve cildinde memnun olmadığı kendisini rahatsız eden bölgelerde ne gibi değişiklikler beklediğini anlamanın mesleki misyonunun temel ilkelerinden biri olduğunun altını çizen Doktor Sevgi Ekiyor kişiye özel işlemleri belirlerken yüz mimarisinde her hastaya farklı çözümler sunabildiklerini anlatıyor. Yüzün hem yatay hem de dikey hatlarının doğal çizgisini korurken boyut ve duruşunu da yenileyen uygulamaların sadece kadınların değil erkeklerin de en çok başvurduğu yöntemlerden biri olduğunu anlatan Dr. Sevgi Ekiyor intravenöz tedavi destekleriyle cildimizin iyiliğini vesağlığını içten de besleyen tedavi yaklaşımları ile kapsamlı ve gelecek vaad eden kalıcı çözümlerle destekleyebileceğimizi söylüyor.

Yüz mimarisindeki üstün başarısının her hastasına özel olarak yaklaşıp kişiye özel bir uygulama ve tedavi planı hazırlayarak ilerlemeye bağlı olduğunu söyleyen Doktor Sevgi Ekiyor yaşam tarzı haline getirdiği mesleğinde en önemli amaçlarından birinin herkesin kendini en sevdiği ve beğendiği haliyle kliniğinden ayrılması olduğunu belirtiyor.

Yüz mimarisi tekniğinde dolgu, PRP ve medikal ürün desteği gibi tedavi yöntemleri kişinin yüz anatomisi, yüzdeki kemik şekli, dudak ve burun şekli gibi özellikler toplu olarak değerlendiriliyor. Altın orana, kişinin vücut yapısına ve beden orantısına göre uygulanan yüz mimarisi tekniğinde güvenilir ve işinin ehli ellere kendini emanet etmenin önemi üzerinde duran Doktor Ekiyor aldığı eğitimler ve takip ettiği gelişmelerle her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor.

Bursa'da 1987 yılında doğan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2011 yılında mezun olan ve mecburi hizmetini Bursa'da Acil Tıp Hekimliğini tamamlayan Doktor Sevgi Ekiyor daha sonra İstanbul'da özel hastanelerde acil koordinatörlüğü, kalite direktörlüğü gibi pozisyonlarda yönetici hekimliği olarak çalışmıştır. Medikal Estetik Hekimliği serüvenine 2015 yılında başlayıp ağustos 2018'de iki buçuk yıl boyunca Maya Estetik bünyesinde sayısız başarılı ve keyifliyi tedaviye imza attıktan sonra 2018 yılında medikal estetik hekimliği yolculuğuna kendi çatısı altında devam etme kararı alan Doktor Sevgi Ekiyor'un kliniğinde her yolun sonu sağlık ve güzelliğe çıkıyor.

Doktor olarak mesleğe bakış açısı ve yaklaşımda tek yönlü ve kısa süreli çözümler yerine kapsayıcı ve uzun vadeli sağlıklı çözüm yolları arayışında olan Doktor Sevgi Ekiyor ulusal ve uluslararası pek çok kongre, konferans ve eğitime katılıp kendini geliştirirken en son gelişmeleri, medikal ürünleri ve uygulamaları takip ederek hastalarına en yeni ve kusursuz tedaviyi uyguluyor. Ameliyatsız ve acısız estetik uygulamalarla kişinin günlük hayatına gayet hızlı ve konforlu bir şekilde dönmesini sağlıyor.Asıl güzelliğin bireyin içindeki iyilikten, hayata bakış açısından ve pozitif enerjisinden kaynaklandığına inanan Doktor Ekiyor, kendisini bu güzellikleri ortaya çıkarmakta vesile olarak seçen hasta ve danışanlarına teşekkür ediyor.

Günlük hayatın getirdiği yaşam koşulları, stres, yorgunluk, yanlış beslenme, kilo alıp verme gibi sorunların birikim ve sonuçların getirdiği problemlerin sadece yüzde değil ciltte de meydana geldiğini vücut şekillendirmede sundukları tedavi yöntemleriyle her yönüyle sağlıklı ve yenilikçi medikal estetik çözümlerinde her geçen gün hastalarının memnuniyetini sağlayan Doktor Sevgi Ekiyor sadece işlemler sürecinde değil öncesinde ve sonrasında da hastalarının yanında olurken multidisipliner tedavi yöntemleri uygulamaktadır.

Yüz mimarisi tekniğinin pek çok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle yüze kişinin anatomik yapısına ve simasına uygun ve parmak izi kadar özel bir uygulama olması nedeniyle doğal ve şekilsel olarak rahatsızlık hissiyatı vermeyen mucizevi bir tekniktir. Yüzün veya cildin tek bir noktasına ya da tek bir deformesini değil de bütünü kapsadığı için yapay bir duruş değil bütün bir güzellik ve biçim sağlar.Bu nedenle yapılacak medikal işlemler ideal yüz orantısını koruyarak, yüzdeki anlam ve ifadeyi kaybettirmeyecek şekilde uygulanmaktadır. Anti aging(yaşlanma karşıtı) uygulamalar yapılırken ise kişinin cilt yapısına ve yaşam tarzına en uygun uygulama özenle seçilerek uygulanmaktadır. Dudak dolgusu yapılırken ağız ve diş yapısı, yüzün şekli nasıl dikkate alınıyorsa, göz kapağı kaldırma veya Fransız askısı gibi uygulamalar yapılırken de aynı özen ve hassasiyet gösteriliyor.Dr. Sevgi Ekiyor, hücreleri besleyen ve canlandıran intravenöz tedaviler sayesinde vitamin, mineral, amino asit, hyalüronik asit ve kolajen gibi pek çok anti aging uygulamalar ile hücre bağışıklığının korunduğunu bu sayededaha sağlıklı ve yepyeni bir bedene kavuşmanın çok daha kolay ve konforlu olduğunu belirtiyor.

Doktor Sevgi Ekiyor mesleğinin getirdiği tanı, tedavi ve iyileştirme uygulamalarını medikal estetik alanında uygularken en geçerli kural olan “Hastalık Yoktur, Hasta Vardır” felsefesini benimserken hem genetik gibi bireysel faktörleri hem de çevresel faktörleri göz önünde bulunduruyor. Yüz mimarisi tekniği ile yurtiçinden ve yurtdışından binlerce hastaya yeni bir başlangıç fırsatı sunan Doktor Sevgi Ekiyor, Teşvikiye'deki kliniğinde hasta kabul ve muayene devam ediyor.

Yüz mimarisi teknik ve uygulamalarının dışında, mezoterapi ve ozon tedavisi, Hollywood Botoksu, Fransız Askısı, Saç Hücresi Ekimi, Aqua Shine, Agassi, Çene- Jawline Dolgusu, Vücut Şekillendirme, Saç Botoksu, Nucleofill (DNA Işıltısı), Masseter gibi pek çok alanda medikal estetik tedavileri uygulayan Doktor Sevgi Ekiyor gülümseyelim, gülümsetelim sloganıyla hastalarına en güzel gülümsemelerini hediye ediyor.

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