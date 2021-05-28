Doğu'nun gençleri artık 'Criminal' değil! 'Şimdi hepsi birer sanatçı ve kültür elçisi'. Onların hikayelerine ortak olmak için haberimizdeki klibin tamamını dinleyebilirsiniz.

Ülkemizin doğu bölgesinde terörün izleri silinmeye çalışılırken bir yandanda güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bir grup genç müzisyen'de yaşadıkları coğrafyanın imkansızlıklarına inat kurdukları müzik topluluğu ile dünya'ya meydan okuyor. 'Doğu Criminal' ismini verdikleri oluşumda bölgede yaşayan yetenekli imkansız müzisyenlerin kendilerini duyurmaları konusunda desteklemeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl global müzik prodüktörü 'Tame' ile yolları kesişen genç müzisyenler. Başarılı müzik prodüktörünü etkilemeyi başarmışlar. Topluluk kurmaları konusunda fikir ve yakın destek veren 'Tame' kurdukları müzik topluluğunun isim babası olmuş. Kısa sürede düzenledikleri müzik çalışmaları ile dijital platformlara kadar uzanan yolculuklarında en yakın destekçileri olarak gördükleri müzik adamı ile 'Doğu' bölgesinin en ses getiren oluşumuna imza atmışlar.

Dessmode& Furkan Özgür & D4NTE – Palavra

Birbirinden yetenekli genç müzisyenlerin bir araya geldiği müzik topluluğu 'Doğu Criminal' yayınlayacağı her müzik projesi ile terörü ve şiddeti lanetlemeyi hedefliyor. Doğu'da yaşayan gençlere örnek olma felsefesi ile gerçekleştirilen müzik yapımları global müzik sanatçıları ve yıldız dünya müzisyenleri tarafından desteklenmeye başlamış.

Türkiye'nin büyük şehirlerinde yaşayan gençlere nazaran daha kısıtlı imkanlara sahip olan 'Doğu'nun gençleri artık eli silah tutan gençler değiller, aksine sanat, kültür ve duyarlılık odaklı barışçıl bir toplumun örnek gençleri olmaya adaylar. Bizlerde bu bağlamda imkansızlıklar içerisinde gerçekleştirilen bu projeyi örnek olması ve gelişerek büyümesi açısından gönülden destekliyoruz.

'Doğu Criminal' ile müzik köprüsü kurun..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.