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TIMETURK / YAŞAM / Doğu Karadeniz için sel uyarısı

Doğu Karadeniz için sel uyarısı

Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak nedeniyle, sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Bölgede cuma gününe kadar yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

2 Saat Önce
2021-09-29 15:41:09
Doğu Karadeniz için sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak etkisini sürdürecek. Sağanak nedeniyle sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması istendi.

KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cuma günü sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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