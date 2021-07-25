DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kasko fiyatını belirleyen unsurlar
Fransa'da görevden alınan imam, İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
İsrail’den tepki çeken hareket: Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı
Pubg hilesi nasıl yapılır?
İsrail'in BAE büyükelçisi belli oldu
Bakan Koca'dan ''aşı'' çağrısı
Aşı olmayanlara yemek yok!
Kuzey bölgeleri için alarm! 'Olağandışı şiddetli bir meteoroloji olayı'
Hindistan'da kayalar turistlerin üzerine düştü: 9 kişi hayatını kaybetti
Doğu Karadeniz için aşırı yağış uyarısı
Vadeli mevduatta kritik tercihler
Emekli olunca buralara kaçın!
Tunus'ta Nahda Hareketinin binalarına saldırı
Koronavirüs bilançosu giderek artıyor: Vaka sayıları 15 bine dayandı
Ömer Halisdemir'e ''darbeci'' diyen İYİ Partili isme sosyal medyada büyük tepki

TIMETURK / YAŞAM / Doğu Karadeniz için aşırı yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde salı günü aşırı yağış bekleniyor.

3 Saat Önce
2021-07-25 20:42:39
Doğu Karadeniz için aşırı yağış uyarısı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak, Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (75-150 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş