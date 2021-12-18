DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Uçan bir arının, bir anda karanlıkta kalırsa o an düştüğünü biliyor musunuz?
İsmail Demir'den F-35 ile ilgili dikkat çeken açıklamalar: Çöpünü dahi Türkiye'den götüreceklerdi
Ege’de korkutan deprem
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi esir alacak
Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı'nı aradı: Ülke yangın yeri…Herkes konuşmalı, susma zamanı değil
Kuzey Kore'de 11 gün gülmek yasak
Ali Babacan en büyük pişmanlığını açıkladı
'Doğu Ekspresi' aylar sonra tekrar yollarda
Apple Türkiye'den gece yarısı zammı: 42 bin TL'lik telefon!
ASELSAN, 1.500 mühendis istihdam edecek
Eğlence mekanlarına denetim
Sıra emeklilerde! Seyyanen zam gündemde
Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
Domuz eti ve nükleer enerji için referandum yapıyorlar
ABD'de hastaneler doldu

TIMETURK / YAŞAM / 'Doğu Ekspresi' aylar sonra tekrar yollarda

'Doğu Ekspresi' aylar sonra tekrar yollarda

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlanan 'Turistik Doğu Ekspresi' Kars'tan ilk seferine uğurlandı.

1 Saat Önce
2021-12-18 08:04:02
'Doğu Ekspresi' aylar sonra tekrar yollarda

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş'nin COVID-19 önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayarak Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" treni, Erzincan ve Erzurum'dan sonra Kars'a ulaştı.

Kars Tren Garı'ndan bugün yolcularını alan Turistik Doğu Ekspresi, saat 22.20'de Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer ve bazı turizmciler kentten giden ilk treni uğurladı.

Özer, yaptığı açıklamada, treni dün karşıladıklarını anımsatarak, "Ankara'dan dün Kars'a ulaşan treni esnaf, vatandaşlar, oda başkanları hep birlikte coşkuyla karşıladık. Bugün de Kars'tan Ankara'ya treni uğurladık. Bu Kars ve bölge için onur kaynağı, haklı gururu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş