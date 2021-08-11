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TIMETURK / YAŞAM / Doğu'da 6 ilde sağanak yağış etkili olacak

Doğu'da 6 ilde sağanak yağış etkili olacak

Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağış beklenen Erzincan çevrelerinde sel ve su baskını uyarısı yapıldı

18 Dakika Önce
2021-08-11 11:14:13
Doğu'da 6 ilde sağanak yağış etkili olacak

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'nın güneydoğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Erzincan çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 36, Ağrı ve Tunceli'de 31, Erzincan'da 30, Kars'ta 28, Erzurum'da 27, Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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