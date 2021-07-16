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TIMETURK / YAŞAM / Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Bölge genelinde ise bulutlu hava bekleniyor.

4 Saat Önce
2021-07-16 10:09:17
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı, kuzey ve doğu kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

En yüksek sıcaklık Tunceli'de görülecek

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 36, Erzincan'da 34, Iğdır'da 31, Ağrı'da 28, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 25 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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