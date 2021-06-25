Doğru Kedi Maması Seçimi

Kedi sahiplerini en çok kararsız bırakan konulardan biri olan kedi maması seçimi, sevimli dostunuzun sağlıklı bir vücuda sahip olması ve ihtiyaç duyduğu besin içeriğini alması için son derece önemlidir.

Kedilerin genellikle mama konusunda seçici olmaları da, kedi sahiplerinin uygun mamayı tercih etmelerini zorlu bir hale getirebilir. Ancak bu seçiminde dikkat edebileceğiniz birkaç nokta sayesinde sevimli arkadaşınızın keyifle tüketebileceği uygun mamayı kolayca bulabilirsiniz.

Dostunuza Uygun Kedi Maması Çeşitleri

Kedi maması seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, kedi maması çeşitleridir. Yavru kedi maması, yetişkin kedi maması ve yaşlı kedi maması çeşitleri arasından kedinizin yaşını göz önünde bulundurarak uygun olanı tercih etmekle işe başlayabilirsiniz. Erişkinlik durumuna göre sınıflandırılan mamalar, kedilerin farklı gelişim evrelerinde ihtiyaç duyabilecekleri içeriklere göre formüle edilir. Bu sayede kedinizin en çok ihtiyaç duyduğu içerikleri bir arada sunar. Örneğin yavru kedi mamaları anne sütünün ardından kedi yavrularının ihtiyaç duyacağı protein, vitamin ve mineral gibi içerikleri etkili bir şekilde almalarına yardımcı olur. Yetişkin ve yaşlı kedi mamaları ise zengin besin içeriğinin yanı sıra sağlıklı tüy gelişimi, iskelet ve sindirim sistemleri gibi konularda kedinizin ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılar. Kedilerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olan kuru mamalar ve yaş mama ürünlerini tercih edebilirsiniz.

Kedilerin Sağlıklı Gelişimini Destekleyen Kedi Maması Markaları

Kedi maması seçiminin diğer bir önemli noktası, dostunuzun ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılayan bir mamayı tercih etmektir. Kedilerinizin günlük enerji, vitamin, mineral, protein ve amino asit gibi ihtiyaçlarını direkt olarak karşılayan mamalar ideal bir seçimdir. Premium kedi mamaları ve ekonomik kedi mamaları arasından uygun besin değerlerine sahip olanları tercih edebilirsiniz. Kedinizin ihtiyaç duyduğu beslenme planı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve uygun mamayı tercih etmek için veterinerinize danışabilirsiniz. Veterineriniz aynı zamanda kedinizin özel beslenme ihtiyaçları için faydalı bilgiler elde etmenize yardımcı olur. Kediniz için uygun beslenme planı oluşturmanız sağlıklı gelişim için olduğu kadar, kilo kontrolü için de oldukça önemlidir. Özellikle kısırlaştırılmış kedilerde karşılaşılan kilo problemi için özel olarak formüle edilen mamaların tercih edilmesi gerekir. Kısır kedilere özel olarak üretilen mamalar, kısırlaştırma sonrasında gelişen hormonal değişikliklerin yol açtığı hareketsizlik ve iştah artışına karşı uygun diyet içeriklerini içerir. Siz de mama seçiminde kedinizin beslenme ihtiyaçlarını göz önünde bulundurabilirsiniz.

Premium Mamalara aşağıda ki markalar örnek Olarak verilebilir.

Proplan Kedi Maması

Royal Canin Kedi Maması

Hills Kedi Maması

Ekonomik Mamalara ise aşağıda ki örnekler verilebilir.

Honey Kedi Maması

PisyCat Kedi Maması

TrendLine Kedi Maması

Lezzetli ve Besleyici Mamaları Tercih Edebilirsiniz

Kediniz için seçeceğiniz mama sağlıklı gelişim için her ne kadar faydalı olsa da, lezzetli ve besleyici olmadığı takdirde sevimli dostunuz seçeceğiniz mamayı tüketmekten çekinebilir. Bu sebeple kedi maması tercihi yaparken lezzet unsurunu da ön planda tutmanız oldukça önemlidir. Somon, av hayvanı, tavuk ve kuzu etli gibi mama çeşitleri kedinizin iştahını açarak beslenme ihtiyaçlarını daha kolay ve keyifli bir şekilde karşılamasına yardımcı olur. Kedinizin daha enerjik hissetmesini destekleyen ve yüksek protein oranına sahip tahılsız mama çeşitleri genellikle daha yüksek et oranına sahiptir. Ayrıca bu mamalardaki protein oranı tahıllar yerine sebzelerle dengelenir. Onlarca farklı lezzet arasından seçeneği kuzu etli kedi ya da somonlu kuru kedi mamalarını kedinizin damak zevkine hitap eden seçenekler arasında değerlendirebilirsiniz. Ayrıca farklı lezzetlerle sürpriz yapmak için kedi konserve mama ürünlerini düzenli aralıklarla kedinize sunabilirsiniz. Kas, iskelet ve sindirim sistemleri için faydalı, zengin ve besleyici içeriğe sahip lezzetli bir mama, kedinizi mutlu etmek ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için seçebileceğiniz bir mamadır.

İster premium ister ekonomik olsun, tüm mama çeşitlerinde önceliği mamanın içeriğinde neler olduğuna vermelisiniz. Mamaların son kullanma tarihine ve satın aldığınız yerin orijinal ürün garantisi verip vermediğine de dikkat etmelisiniz. Kedi maması fiyatları ve özellikleri hakkında inceleme yaparak siz de dostunuz için en uygun mamayı kolayca seçebilirsiniz.

Bu içerik PetBurada Soponsorluğunda yayınlanmıştır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.