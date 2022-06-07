Doğduğunuz mevsim kişiliğinizi etkileyebilir

Bilim insanları, ruh hali ve kişiliğinizin kontrolünüzün dışında bir şeyin; doğum gününüzün etkisi altında olduğunu keşfetmişler.

Macaristan'daki Semmelweis Üniversitesinde çalışan bir araştırma takımı, bir kişinin doğduğu zamanın o kişinin mizacında veya ruh halinde rol oynayabileceğini keşfetmiş. Bulgular Avrupa Nöropsikofarmakoloji Derneğinin 2014 yılındaki kongresinde sunuldu.

Yapılan önceki araştırmalarda bir insanın doğduğu mevsimin, o kişinin dopamin ve serotonin (ruh halini etkileyen nörotransmiterler) seviyelerini etkileyebileceği gösterilmiş.

Baş araştırmacı ve psikolog Xenia Gonda ise “Bu durum bize, doğum mevsiminin daha uzun süreli bir etki oluşturabileceğini düşündürdü” diyor bir basın bülteninde.

Mizaç farklılıkları

Bilim insanları yürüttükleri çalışmada, katılımcıların doğdukları mevsim ile yetişkinlikte sergiledikleri kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmiş. Sonuçlar, ilkbahar ve yaz aylarında doğan katılımcıların genelde daha hiperritmik mizaç (yüksek enerji ve pozitiflik) sergileyebildiğini gösteriyor. Yaz mevsiminde doğanların, kış mevsiminde doğanlara kıyasla daha siklotimik mizaçlı (hızlı ve sık değişen ruh hali) olabilecekleri de keşfedilmiş.

Bulgular ayrıca sonbaharda doğan katılımcıların, kışın doğanlara kıyasla daha seyrek depresyona girebileceğini ve kışın doğan kişilerin, diğer mevsimlerde doğan kişilere kıyasla daha nadir asabi mizaç taşıyabileceklerini ortaya seriyor.

Avrupa Nöropsikofarmakoloji Derneğinde çalışan Eduard Vieta, bir basın bülteninde “Mizaçlar bir bozukluk değil, biyolojinin yön verdiği davranışsal ve duygusal eğilimlerdir” diyor. “Bir kişinin mizacında hem genetik hem de çevresel unsurlar pay sahibi olsa da, artık doğum mevsiminin de bir rol oynadığını biliyoruz. Yaz aylarında doğanların ‘yüksek mod' (hiperritmik mizaç) eğilimi sergilediğini gösteren bulgu da oldukça ilgi çekici.”

Yazar: Neha Karl/ScienceAlert. Çeviren: Ozan Zaloğlu

Kaynak: Popsi .