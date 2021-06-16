Doğanın Mucizesi Baharatların 5 Mükemmel Faydası

Baharat özellikle Hint mutfağı başta olmak üzere dünyada birçok kültürde mutfakların olmazsa olmazını oluşturuyor. Ülkemizde de yemeklerin vazgeçilmezi olan baharatlar birbirinden farklı yüzlerce faydaya sahip.

“Dünyada yemek pişirmek için kullanılan 100'den fazla yaygın baharat bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma beslenme uzmanı DianeVizthum, “baharatlar konsantre antioksidan kaynaklarıdır” diyerek baharatların önemini açık bir şekilde vurguluyor.

Bizlerde siz değerli okurlarımız için doğanın mucizesi baharatların faydalarını sizler için derledik.

İşte Baharatların 5 Mükemmel Faydası

1.Kan Şekerini Düşürür: Tarçın

Oldukça popüler bir baharat olan tarçın, tarçın ağacının kabuğundan gelir ve bir çok tatlı türünden latte'ye kadar çoğu şeyde kullanılır. Tarçın, özellikle yüksek kan şekeri olan insanlar için harikadır. Şeker eklemeden yiyeceklere tatlı bir tat verir ve araştırmalar, tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini düşürebileceğini göstermektedir.

Tarçın ayrıca yüksek kan kolesterolü ve trigliserit düzeylerini düşürmek gibi kalp sağlığına faydalar sağlayabilir. Bu, özellikle kalp hastalığı geliştirme riski daha yüksek olan diyabetli insanlar için önemlidir.

Tarçın, diyabet ilaçlarının veya karbonhidrat kontrollü bir diyetin yerine geçmez, ancak sağlıklı bir yaşam tarzına yardımcı olabilir.

Öğün ipucu: Yoğurt, meyve veya sıcak mısır gevreği üzerine serpmeyi deneyin ya da güveçte kullanın

2. Enfeksiyonla Mücadele Eder: Zerdeçal

Zerdeçal, en çok etli yemeklerde kullanımıyla bilinir.Aynı zamanda rahatsızlığın ve hastalığın yaygın bir nedeni olan iltihabı azaltma yeteneği nedeniyle modaya uygun bir süper gıda haline gelmiştir.

Zerdeçalın bileşenlerinden biri kurkumin adı verilen bir maddedir. Araştırmalar, Alzheimer hastalığı ve depresyonla bağlantılı olan beyindeki iltihabı azaltabileceğini öne sürüyor . 50 yaşın üzerindeki yetişkinler üzerinde yapılan küçük bir çalışmada, 18 ay boyunca kurkumin takviyesi tüketenlerin hafıza testi puanlarında iyileşme görüldü. Ayrıca daha iyi bir ruh halinde olduklarını bildirdiler.



Öğün ipucu: Bu güçlü baharatı diyetinize eklemek ister misiniz? Mercimek çorbası veya sevdiğiniz herhangi bir çorbada kullanın.

3.Bulantıyı Giderir: Zencefil

Zencefil, Asya kültürlerinde binlerce yıldır mide rahatsızlığı, ishal ve mide bulantısını tedavi etmek için kullanılan tropikal bir bitkidir . ABD'de lolipoplar, şekerler, kapsüller ve çaylar gibi çeşitli uygun formlarda gelir. Ülkemizde de en sağlıklı, taze ve yeni mahsül baharat çeşitleri için bağlantıya tıklayabilrsiniz.

Araştırmalar, zencefilin hamilelikle ilgili mide bulantısını sakinleştirmede ve ameliyattan sonra mide rahatsızlığını azaltmada etkili olduğunu bulmuştur. Bazı araştırmalar ayrıca zencefilin taşıt tutmasının şiddetini azalttığını veya semptomları tamamen önlediğini bulmuştur.

Öğün ipucu: Bu çılgın baharatı, tavada kızartılmış yemeklere, smoothie'lere ekleyerek veya çayınızı yudumlayarak diyetinize dahil edin.

4.Alerjileri ve Burun Tıkanıklığını Önlemeye Yardımcı Olabilir: Biberiye

Biberiyedeki etken maddeye rosmarinik asit denir.Bu maddenin alerjik tepkileri ve burun tıkanıklığını baskıladığı ortaya koyulmuştur.29 kişiyle yapılan bir çalışmada, hem 50 hem de 200 mg dozlarda Rosmarinicasitin alerji semptomlarını baskıladığı gösterilmiştir.

Özet: Rosmarinik asit, alerji semptomlarını baskılayan ve burun tıkanıklığını azaltan anti-inflamatuar etkilere sahiptir.



Biberiye'de yer alan bu etken madde ile burun tıkanıklığını veya alerjileri baskılayabilirsiniz.

5.Kanser Hücreleriyle Savaşır: Biber

Biberlerin aktif bir bileşeni olan kapsaisinin kanser hücrelerini yavaşlattığı ve yok ettiği gösterilmiştir. Bir UCLA araştırması ,kapsaisinin farelerde prostat kanseri hücrelerinin büyümesini engellediğini ve sağlıklı hücreleri zarar görmeden bıraktığını buldu.



Bu, vücuttaki zararlı bakterilere karşı baharatların rahatlıkla kullanılabilecekleri anlamına gelmektedir.

Sizlerde doğanın mucizesi olan baharatları yemeklerinizde mutlaka sık sık kullanmalısınız. Fakat bu ürünleri alırken yeni mahsül olmasına ve gerekli paketleme şartlarını sağladığından emin olmalısınız.



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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.