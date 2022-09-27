Doğan Grup A.Ş CEO’su Erdoğan Yıldırım: İnşaat Sektöründe AR-GE Çalışmaları Oldukça Önemli

Doğan Grup A.Ş CEO’su Erdoğan Yıldırım, inşaat sektöründe dikkat çeken çalışmalarıyla tanınan bir isim.

Sektörde AR-GE çalışmalarının önemli olduğunu belirten Yıldırım, “İnşaat sektörünün büyüme ve gelişmesini şekillendiren teknoloji ve inovasyon faaliyetlerindeki hızlı gelişme uluslararası boyutta projelerin yapılmasına katkı sağlayacaktır.Ayrıca Kullanıcıların istekleri iyi bir şekilde analiz edilmeli ve kullanıcılara hitap eden yenilikçi projelerüretilmelidir. ifadelerinde bulundu.

Doğan Grup, 30 yılı aşkın bir süredir efektif çalışmalarda bulunmaktadır. Erdoğan Yıldırım, açıklamalarını şu sözlerle sürdürürdü: İnşaat sektöründe AR-GE çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte talepleri karşılayabiliyor olmak, sektörde en önemli hususlardan bir diğeri. Eğer arz-talep dengesini başarılı bir şekilde kuramıyorsanız çeşitli problemlerle karşı karşıya kalırsınız.”

Kullanıcıların Nasıl Bir Yaşam Alanı İstediği Analiz Edilmeli

“İnşaat sektöründe çalışmalarda bulunan bir firmanın kullanıcıların nasıl bir yaşam alanı istediklerini tespit etmesi de çok önemli. Kullanıcıların kendilerini rahat ve huzurlu hissedebilecekleri yaşam alanlarını tercih ettiği bilinen bir gerçek. Bu nedenle profesyonel bir AR-GE çalışması birçok konuda firmalara katkıda bulunacaktır. Yapının güvenli, dayanıklı ve yenilikçi olması sektörün de gelişim göstermesini sağlayacaktır.”

Talepleri Karşılayan Çalışmalarda Bulunulmalı

Sektörde ki talepleri karşılayan çalışmaların önemli bir yere sahip olduğunu belirten Erdoğan Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarını genel hatlarla şu sözlerle noktaladı: “İnşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde önemli olan taleplerin karşılanabiliyor olmasıdır. Bu nedenle uzman bir AR-GE ekibi ile AR-GE çalışmalarında bulunuyor ve sektörün taleplerini karşılamak için yenilikçi projeler geliştiriyoruz. Projelerimizin odak noktasında kullanıcılar bulunduğu için kullanıcı taleplerini de en iyi şekilde analiz ederek sektördeki dikkat çekici çalışmalarımıza devam ediyoruz.” .