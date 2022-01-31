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Doğan Barış Yaşar: Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde rol aldığı sinema film çekimlerini tamamlayan başarılı oyuncu Doğan Barış Yaşar yeni sezonda yayına girecek bazı projeler için ön görüşmelere başladı. Doğan Barış Yaşar ekranların fenomen dizisi “Çukur”’da canlandırdığı Victor karakteri ile büyük beğeni toplamış ve arka arkaya başarılı projelerde yer almıştı.

57 Dakika Önce
2022-01-31 22:44:32
Doğan Barış Yaşar: Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla devam ediyor

TRT Belgesel ekranlarında ve dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan “Savaşın Efsaneleri” adlı dizide Viking Kralı Guthrum rolüyle ününü yurt dışına taşırken en son dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ile birlikte Antalya'da çekilen filmde kameralar karşısına geçmişti.

Başarılı oyuncu Doğan Barış Yaşar dün sosyal medya hesabından ” Evet artık biraz da olsa inzivaya çekilme vakti geldi . Biraz spor biraz diyet biraz relax ve tabiki sürpriz bir proje gelir mi ? Bende bilmiyorum ” paylaşımını yapmasının ardından takipçileri başarılı oyuncunun yeni bir diziye başlayacağını düşündürerek yorumlar yazarlarken başarılı oyuncu bu gelen yorumlara “Siz siz olun asla kendinizi unutmayın ve kendinizle alakalı şeyleri ertelemeyin. Gülmeyi unutmuyoruz ” şeklinde yorumda bulundu. .

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