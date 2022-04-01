Doğalgaz mesken abonelerine ne kadar zam geldi? Doğalgaza ne kadarlık zam geldi?
Doğalgaz mesken abonelerine ne kadar zam geldi? Son dakika açıklamasıyla BOTAŞ, doğalgaza zam geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada; mesken aboneleri, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı abonelere zam geldiği duyuruldu. Peki ama mesken abonelerine yüzde kaç zam yapıldı?
2022-04-01 11:40:30
Son dakika açıklamasıyla BOTAŞ, doğalgaza zam geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada; mesken aboneleri, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı abonelere zam geldiği duyuruldu. Peki ama mesken abonelerine yüzde kaç zam yapıldı?
Doğalgaz mesken aboneleri ne ne kadar zam yapıldı?
Son dakika haberi ile BOTAŞ doğalgaza zam geldiğini duyurdu. Yapılan zam 1 Nisan itibariyle uygulanacak. Bir sonraki faturalar zamlı olarak gelecek.
Açıklamaya göre; mesken abonelerinin tarifesine yüzde 35, sanayi abonelerinin tarifesine yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 44,30 zam yapılacak. .
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