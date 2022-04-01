Doğalgaz mesken abonelerine ne kadar zam geldi? Doğalgaza ne kadarlık zam geldi?

Doğalgaz mesken abonelerine ne kadar zam geldi? Son dakika açıklamasıyla BOTAŞ, doğalgaza zam geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada; mesken aboneleri, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı abonelere zam geldiği duyuruldu. Peki ama mesken abonelerine yüzde kaç zam yapıldı?