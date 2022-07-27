Doğal sivrisinek kovucu nedir? Sivrisinekler doğal yöntemlerle nasıl kovulur?

Yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinekler oldukça rahatsız edici bir hal alıyor. Peki kimyasal ilaçlara bulaşmadan sivrisinekleri nasıl kovabiliriz? Doğal sivrisinek ilacı nedir? İşte doğal yollarla sivrisinek kovmanın cevabı…

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte çoğalan sivrisinekler rahatsız edici bir durumda. İnsanlar sivrisineklerden kurtulmanın çaresini kimyasal ilaçlarda arıyorlar. Ancak doğal yöntemleri denemek daha iyi sonuçlar verebilir. Peki doğal sivrisinek kovucu nedir?

Doğal sivrisinek ilacı

Haşerelerle mücadele eden bir teknik ekip uzmanı John Stewart, sivrisineklerin uluslararası bir endişe sebebi olduğunu söyledi. Özellikle dişi sivrisineklerin, yumurta üretimini artırma amacıyla kana ihtiyaç duymaları nedeniyle daha ölümcül hale geldiğini belirtti. Fakat tüm bu sorunları yok etmek için Stewart, limonotu mumlarının sivrisinekleri kovmak için iyi bir ilaç olduğunu belirtti.

Limonotu, yalnızca hoş, çiçeksi kokusu ile değil aynı zamanda sivrisineklerin nefret ettikleri bir koku cinsine sahip olmaları nedeniyle bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmalarını sağlayabilir. Aynı zamanda limonotu kokusunu yaymanın en iyi yöntemlerinden biri, limonotu yağından yapılmış mum kullanımıdır.

Limonotu nereden alınır?

Limonotu, diğer adıyla sitronella, kokuya dayanamadıkları için sivrisineklere karşı yaygın, doğal ve etkili bir bitkidir. Yapraklardan elde edilir ve limon otunun bir türünden, özellikle sivrisineklere karşı çalışan Cymbopogon'dan kaynaklanır. Alternatif olarak, limonotu bileklikleri ve spreyleri de satın alınabilir. Ayrıca çeşitli farklı bahçe merkezlerinden bitki şeklinde satın alınabilirler.

Kontrol uzmanı olan Jordan Foster da, limonotunun sivrisinekleri kovmada etkili olduğunu ve limonotunun, sivrisinek caydırıcıları olarak biliindiğini dile getirdi. Çünkü limonotu, ezici aromaları ile sıcak kanlı bedenlerimiz tarafından üretilen karbondioksit kokusunu maskeleyerek, sivrisineklere karşı bir hedef şaşırtıcıya dönüşebilir.