Dobermanların isim babası bir Alman

Polislerin ve bekçilerin vazgeçilmez tercihi olan Doberman cinsi köpekler 20 yıla kadar yaşayabiliyor. Bu köpeklere ismini veren kişi ise, bu ırkı seçerek üretip ticari faaliyete sokan bir Alman vergi tahsildarı

Doberman köpeklerini tehlikeli oldukları ve hemen her gün bir vukuat çıkardıkları için mutlak surette duymuşsunuzdur. Bu köpekler dişileri kendisini yetiştirnlere karşı sokulgan ve yabancılara karşı kuşkulu olarak bilinmekteler.Erkekleri ise akıllı, aceleci ve saldırgan olur. İyi bir eğitim almaları ise kaçınılmaz. Aksi halde ise bu köpekler çevrelerinde insanlara ağır zarar verebilmekteler.

Ordu ve polisin tercihi

Bu köpekler uzun yıllardır ordu ve polis tarafından da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere kullanılmışlardır. İyi bir bekçi köpeği olan bu cins uzun ömürlü, 20 yaşına kadar yaşayanları bulunuyor.

Doberman köpeklerinin, soyguncu ve hırsızların bulunduğu bölgelere seyahat eden Alman vergi tahsildarı Lois Doberman tarafından kendisini korumak için 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında geliştirildiğini biliyor muydunuz?

Vergi memurunu koruyan köpek

1834 doğumlu Lois Doberman, mesai saatleri dışında sahipsiz köpekleri toplayayıp onların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ek gelir sağlamak için belediye mezbahasında da çalışmaktadır. Apolda kasabasında her yıl geleneksel köpek yarışmaları düzenlenmektedir.Her cins köpek bu yarışmaya katılmaktadır. Önemli evrekları getir götür işi sırasında güvenlik tedbiri için kendisine bir köpek almayı düşünen Lois Doberman kendi adını da alan köpeğin cinsiyle tanışır ve yanına alır.Devamında köpek üretimi yapmaya karar verir.

Mezar kazıcısı ve can görevlisi ile ortak girişim

Üretim için uygun koşulların olduğu bir yer aramaya başlar. Oturduğu ev küçük ve üretime uygun değildir. 1874 yılında üretime uygun daha büyük evlere geçmiştir ama bu evlerde de istediği ortamı kuramamıştır. 1880 yılında kendine büyük bir ev satın alır ve ilk ciddi üretimine bu tarihte başlar.s Doberman üretime başladığında yanına iki arkadaşını alır. Arkadaşlarının biri mezar kazıcısı ve diğeri de kilisenin çan görevlisi.

Sipariş yetiştiremediler

Doberman'ın vergi memurluğunun dışında yapmış olduğu işler sayesinde üretime başladıklarında zorluklarını aştılar. Sahipsiz köpekleri toplarken istedikleri ırkın özelliklerinde olanları ayırıp mezbahadan köpeklerin yemek ihtiyacını karşılamışlardır. Doberman ve arkadaşları artık tanınan başarılı kişiler olmuşlardır. Köpek pazarlarında üretmiş oldukları köpekler büyük ilgi görür ve sipariş yetiştirmekte zorlanırlar.

Doberman ırkı 1898 yılında resmen kabul edilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.