DNA testi yaptırdı 50 kardeşi olduğunu öğrendi

ABD'nin New Jersey eyaletinde babası sperm donörü olan bir kadın, yaptırdığı DNA sonrası hayatının şokunu yaşadı. DNA sonucu genç kadın iki annesi ve 50 tane kardeşi olduğunu öğrendi.

Dünya basını, ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 'Izzy' isimli bir kadının şok edici DNA testini konuşuyor.

Izzy, kendisi ve iki erkek kardeşinin (üçüzler) anneleri tarafından büyütüldüğünü ve biyolojik babasının isimsiz bir sperm bağışçısı olduğunu ifade etti.

@izzyvn_98 adı kullanıcı adı ile paylaşım yapan TikTok kullanıcısı Izzayyy, 50 kardeşe sahip olduğunu bir videoda şöyle açıkladı:

“2018'de aslında nereli olduğumu görmek için bir soy testi yaptım. Sonuçlarımı geri alıyorum ve düşündüğüm kadar İtalyan değilmişim. Rastgele bir kadının kızıyla eşleştiğim için belirli bir kişi veya aile ile bir bağlantım olup olmadığım soruldu ben de ‘hayır' dedim. Donör bir bebek olduğum için kız kardeşim olabileceğini öğrendim.”

New Jersey'den paylaşım yapan kadının daha sonra kendisini en az 50 üyeye sahip özel bir Facebook grubuna yönlendirdiğini anlattı.

“Sayfaya katıldım ve aynı sperm bağışçısının çocukları olan 50'den fazla kişinin kardeş olduğu ortaya çıktı… üstelik hepimiz farklı yaşlardayız.”

Izzy, grubun birkaç üyesinin üvey kardeşlerinden biriyle yanlışlıkla çıkabilecekleri yönünde bir “paranoya” dile getirdiğini belirtti:

“Şimdi sayının yüksek olmasına dair bir paranoya var çünkü bazıları çok fazla olduğumuzu ve sonunda kardeşlerimizden biriyle çıkabileceğimizden korkuyor.”

Genç kadın, henüz keşfetmediği kaç tane üvey erkek ve kız kardeşi olduğunu bilmediğini de sözlerine ekledi.

Viral olan video 850 binden fazla görüntülenme ve binlerce yorum aldı. Videonun kullanıcılar arasında merak uyandırması üzerine Izzy ikincisini çekmek zorunda kaldı.

Izzy ikinci videoda, 1986'da tanışan iki annesinin çıkmaya başladığını ve sonra çocuk sahibi olmaya karar verdiğini anlattı. Annelerinden birinin üreme kliniğinde çalışması sebebiyle çift, isimsiz bir bağışçının spermiyle çocuk sahibi olmaya karar verdiğini söyledi:

“Virginia Fairfax'taki bir (sperm bankasına) gitmişler. İşte bu rastgele insanların tüm genetik bilgilerini buldukları yer orası.”

Birleşik Krallık'ta, bir sperm donöründen en fazla 10 aile faydalanabilir ve ebeveynlerin isterlerse aynı spermi kardeşleri için talep etmelerine izin verilir.

Nisan 2005'te İnsan Gübreleme ve Yasası'na (HFE Yasası) eklenen değişiklikler sayesinde, bağışçıların anonimliği kaldırıldı.

Sperm bağışı sonucu doğan çocuklar, artık 18 yaşına geldiklerinde donörleri hakkında bilgiye sahip olabilirler.

Kaynak: londragundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.