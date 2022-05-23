DKY İnşaat Kartal’da Kentsel Dönüşüme Başladı

Ülkemizde kentsel dönüşüm bir hayli önemli bir hale geldi. Mevcut yapı stokları özellikle İstanbul’da olası bir depremde çok üzücü sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden riskli yapı olduğu rapor ile sabitlenen binalar için hem devlet desteği hem de DKY İnşaat’ın desteği ile kentsel dönüşüm kaçınılmaz olmuştur.

Siz de vakit kaybetmeden kentsel dönüşüm için harekete geçebilirsiniz. DKY İnşaat yetkilileri ile görüşerek, yaşam alanlarınızı çok daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Kartal'da DKY İnşaat Farkı

İstanbul için kaçınılmaz olan her ilçe de belki de uygulamaya konulacak olan kentsel sönüşüm projeleri için işin ehli inşaat firmaları ile çalışmak gerekir. Bu yüzden sizde Kartal bölgesi için DKY İnşaat'ın kentsel dönüşüm çalışmalarına dâhil olmalısınızdır. Binalarda sadece gösterişli olmak yetmez, bugün birçok inşaat firması size bunu sunar. Sadece dış görünüş bir bina da güvenle oturabilmek için yeterli değildir. Bu yüzden binalarınızın alt yapısı, depreme karşı ne kadar dirençli olduğu da çok önemlidir. DKY inşaat size, göz doldurduğu kadar, depreme ve birçok doğal afete karşı da dayanıklı binalar sunuyor.

Kartal'da Depreme Dayanıksız Binalara Son

Kartal ilçesi yapı stoğu olarak, eski ve depreme dayanıksız binalardan oluşuyor. Bu durum dış görünüşle alakalı değildir. Evet, herkes binalarının dış görünüşünü bir şekilde düzeltebilir. Ancak önemli olan binanın temel özellikleridir. Burada da devreye kentsel dönüşüm girer. Uzun süredir devletin de desteklediği bu durum, kaliteli inşaat firmalarından destek ile yaptırılmalıdır. Bu yenileme işlemleri için de DKY İnşaat firması devreye giriyor. İnşaat hizmetleri, içinde güveni barındırmıyorsa ileri de çok fazla sorun çıkarabilir.

Kentsel Dönüşüme Dâhil Olmak

Kimse harabeye dönmüş bir binada oturmak istemez. Bu yüzden kentsel dönüşüme dâhil olarak, çok daha konforlu ve güvenli bir ortamda yaşayabilmek mümkündür. Deprem bizim bir gerçeğimiz olsa da onunla yaşamayı öğrenmek, kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmak demek değildir. Bu yüzden kentsel dönüşüm projelerini araştırmalı ve dâhil olmalısınız.

Ayrıca eski binalar, zaman içinde kullanışsız bir hale gelen alt yapısı yüzünden kötü koku ve rutubet gibi durumlarla da karşılaşılır. Belki de her binanın belirli bir ömrü olduğunu kabul ederek, kentsel dönüşüm mutlaka imkânlar ölçüsünde düşünülmelidir. Üstelik artan ev fiyatları da yeni bir ve alma konusunda insanları zorlarken, kentsel dönüşüm kararı almak çok daha akıllıcadır.

DKY İnşaat İle Daha Yaşanılabilir Alanlar Sizi Bekliyor

Siz de kentsel dönüşüme dâhil olmak için, binalarınızın riskli olduğuna dair rapor alarak işe girişebilirsiniz. Kartalda'ki yapı stoklarının dayanıksızlığı bilinen bir gerçektir. Bunun için DKY İnşaat size bakımsız ve dayanıksız binalarınızı yaşanabilir alanlara dönüştürmek için destek oluyor. Kaliteli bir isimden alacağınız hizmet ile geleceğe güvenle bakabilirsiniz.