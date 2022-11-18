DJ Şahin Bahadır: “Hopeless” ‘en’ler listesinde

DJ ve prodüktör kimliğiyle müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Şahin Bahadır, Amerikan asıllı Rebecca Rose’un vokal yaptığı yeni çalışması “Hopeless” ile başarısını perçinledi. Ünlü müzisyenin 10 Kasım’da yayınladığı parça radyolarda en çok istek alan, sosyal medyada ise en çok paylaşılan şarkılar arasına girdi.

Yaklaşık 10 yıldır Samsun'daki çeşitli mekânlarda DJ'lik yapan, ilk single'ı “Kafa Buz” ile müzikseverlerin dikkatini üzerine çeken ve eleştirmenlerce eğlence dünyasının yeni yıldızı olarak gösterilen Şahin Bahadır yeni projesini duyurdu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve gerek müzik çalışmaları gerekse de özel yaşamına dair paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan başarılı müzisyenin “Hopeless” isimli parçasını 10 Kasım'da lanse etmesiyle birlikte şarkı kısa sürede müzik listelerinde üst sıralara çıktı.

TEKRAR TEKRAR DİNLEME HİSSİ UYANDIRAN BİR ŞARKI

Özgün tarzı ve farklı müzik türlerini kullanmasıyla tanınan ünlü DJ, “Altyapıda modern Avrupai deephouse tarzında sesler ve içerikler ile Türk motiflerini, Anadolu ezgilerini andıran gitar melodisini sentezledik” dedi ve ekledi: “Şarkımız dört dörtlük tempo, 98 bpm hızı ve efektif kadın vokali birleşmesiyle de dinlendirici bir moda sahip. Dinledikçe tekrar tekrar dinleme hissi uyandıran bir parça hedefimiz vardı. Radyo listelerindeki sıralamamız ve sosyal medyadaki rakamlar bunu başardığımızı gösteriyor.”

KÜLTÜRLER ARASI ALIŞVERİŞİ ÖNEMSİYORUM

Patenti kendisine ait konsept partilerle de adından söz ettiren Şahin Bahadır, aynı zamanda aranjör. Bestesi Tolga As'a ait olan şarkısının düzenlemesini kendisi yapan ünlü DJ, mix-mastering işlemlerine ise Samet Kıyak ile birlikte imza attı. Vokalde Amerikan asıllı müzisyen Rebecca Rose'u tercih eden Bahadır bu kararının nedenini ise şöyle açıkladı: “Türk müzisyenlerin yabancılarla çalışmasını hem kültürler arası alışveriş hem de çok seslilik açısından önemsiyorum. Üstelik bu sayede kendimi geliştirme, farklı bakış açıları edinme fırsatı yakalıyorum.” .