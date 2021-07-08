DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

20 Filistinli tutuklu açlık grevi başlattı
Sinemalarda bu hafta
Alerjiler Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Hükümet kamu işçisine ne kadar zam teklif etti?
Altında iyimser senaryoya karşı kötümser senaryo
Son perde: Aletlerin insanlığa hükmetmesi…
BBP'li yöneticiye ters kelepçede 4 polis görevden uzaklaştırıldı
Kamu işçisi zam teklifi ne kadar oldu? İşçilere (4-D) ne kadar zam yapılacak?
Can Dündar'a silahlı saldırı davasında yeni karar
Tokat'ta 6 ineğin kuyruklarının kesilmesine 1 gözaltı
Bahçeye uçan otomobil ağaçta asılı kaldı
Artan petrol fiyatı ABD’li üreticileri vurdu
Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi
Kamu işçisine ne kadar zam yapıldı? 4D kamu işçisi Temmuz'da yüzde kaç zam yapılacak?
Başsız cesetlerin bulunduğu cinayette yeni gelişme!

TIMETURK / YAŞAM / Diyarbakırlı aile 7 kirpi yavrusuna bebek gibi bakıyor

Diyarbakırlı aile 7 kirpi yavrusuna bebek gibi bakıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan Süer ailesi, anneleri öldüğü için sahiplendiği 7 kirpi yavrusuna bebek gibi bakıyor.

3 Saat Önce
2021-07-08 13:12:06
Diyarbakırlı aile 7 kirpi yavrusuna bebek gibi bakıyor

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Diyarbakır Hipodromu'nda tay bakım görevlisi olarak çalışan Kasım Süer, eşi ve 6 çocuğu ile meyve yetiştirdiği bahçede keklik, keçi, tavuk, kedi, tavşan, inek ve güvercin besliyor.

2021_TEMMUZ_08_kirpi_AA-25018931

Duydukları sevgi nedeniyle besledikleri hayvanların sayısı günden güne artan aile son olarak 7 kirpinin bakımını üstlendi.

Bahçelerindeki incir ağacının altında 7 kirpi yavrusu gören Kasım Süer, önce bir süre annelerinin gelmesini bekledi.

Daha sonra annelerinin bir aracın çarpması sonucu öldüğünü anlayan Süer, kirpilere sahip çıktı.

Süer ve ailesi kirpi yavrularını, her gün ineklerden sağdıkları taze sütle besliyor. Süt, yavrulara kaşıkla içiriliyor.

"Büyüdüklerinde bahçeme bırakacağım"

2021_TEMMUZ_08_kirpi_AA-25018928

Baba Süer, AA muhabirine, hayvanlara yoğun bir sevgi duyduğunu belirterek, bunun da baktığı atlardan kaynaklandığını söyledi.

Evinin bahçesinde çok sayıda hayvan beslediğini ifade eden Süer, "Yavru kirpileri bahçemde fark ettim. Annelerinin öldüğünü görünce eve getirdim. Kekliklerim, tavşanlarım, ineklerim var. Artık kirpilerimiz de var. Kirpilere ailece özenle bakıyoruz." diye konuştu.

Süer, kirpileri büyüdüklerinde bahçesine bırakacağını söyledi.

"Ölmelerine izin vermeyeceğiz"

2021_TEMMUZ_08_kirpi_AA-25018934

Süer'in kızlarından 16 yaşındaki Ziynet Süer, babasının eve getirdiği kirpi yavrularına sevgiyle baktıklarını, 13 yaşındaki Sultan Süer ise kirpilerin adeta kardeşleri olduğunu dile getirdi.

7 yaşındaki Sümeyye Süer ise kirpileri çok sevdiğini belirterek, "Ölmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.

2021_TEMMUZ_08_kirpi_AA-25018930

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH