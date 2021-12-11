Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 Zabıta memuru alımı ilanı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilk defa atanmak üzere 75 zabıta memuru alımı yapacağını ilan etti. Peki ama Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta alım başvuru şartları nelerdir? Başvurular ne zaman ve hangi şartlarda yapılacak? İşte detaylar...

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye 75 Zabıta memuru alımı ilanı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zazbıta Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

● Türk Vatandaşı olmak,

● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartları taşımak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımında İstenen Belgeler

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.diyarbakir.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak başvuru formunu imzalamak üzere indirecek ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

● Nüfus cüüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya e-Devletten alınan barkodlu çıktısı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

● 2 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak),

BAşvuru Şartları Nelerdir?

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

• Başvurular 24/01/2022 tarihinden 28/01/2022 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Belediyemiz sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ Yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

• Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin TIklayınız..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.