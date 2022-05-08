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TIMETURK / YAŞAM / Diyarbakır Batman tren bileti ne kadar? Diyarbakır Batman tren seferleri çoğaldı mı? Diyarbakır Batman raybüs seferleri

Diyarbakır Batman tren bileti ne kadar? Diyarbakır Batman tren seferleri çoğaldı mı? Diyarbakır Batman raybüs seferleri

Diyarbakır Batman tren bileti ne kadar? Diyarbakır ile Batman arasında hizmet verecek raybüs, ilk seferine başladı. Diyarbakır Batman tren seferleri çoğaldı mı? Diyarbakır Batman raybüs seferleri...

2 Gün Önce
2022-05-08 14:33:06
Diyarbakır Batman tren bileti ne kadar? Diyarbakır Batman tren seferleri çoğaldı mı? Diyarbakır Batman raybüs seferleri

Diyarbakır ile Batman arasında hizmet verecek raybüs, ilk seferine başladı. Diyarbakır Batman tren seferleri çoğaldı mı? Diyarbakır Batman raybüs seferleri...

Batman Diyarbakır arası seyahat için yeni raybüs açıldı!

Diyarbakır ile Batman arasında günlük karşılıklı 4 sefer yapacak raybüsün hizmete başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, TCDD Taşımacılık AŞ Malatya Bölge Müdürü Muzaffer Koç, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve vatandaşlar katıldı.

Batman ve Diyarbakır arasında büyük bir yolcu sirkülasyonu olduğunu belirten Vali Şahin, seferlerde yenilenen tren setleriyle kalitenin artırıldığını söyledi.

Diyarbakır Batman tren bileti ne kadar?

Diğer seyahat araçlarına göre daha uygun olan trenlerin fiyatlarında bir aartış yaşanmadı. Diyarbakır-Batman ve Batman-Diyarbakır seferleri 20 TL olarak yolcu taşımaya devam ediyor.

batman diyarbakır tren bilet fiyatuı

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