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TIMETURK / YAŞAM / Diyanet 2022 hac fiyatları | Hac bu yıl ne kadar oldu? Diyanet hac ücreti kaç TL, kaç Riyal?

Diyanet 2022 hac fiyatları | Hac bu yıl ne kadar oldu? Diyanet hac ücreti kaç TL, kaç Riyal?

Diyanet 2022 hac fiyatları | Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasından sonra hacca gideceklerin araştırdığı hac ücretleri gündeme geldi. Peki ama hac bu yıl ne kadar oldu? Diyanet hac ücreti kaç Riyal? Hac fiyatları Türk parasıyla ne kadar? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-06-06 21:38:18
Diyanet 2022 hac fiyatları | Hac bu yıl ne kadar oldu? Diyanet hac ücreti kaç TL, kaç Riyal?

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasından sonra hacca gideceklerin araştırdığı hac ücretleri gündeme geldi. Peki ama hac bu yıl ne kadar oldu? Diyanet hac ücreti kaç Riyal? Hac fiyatları Türk parasıyla ne kadar? İşte detaylar...

Diyanet 2022 hac fiyatları

Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi hac fiyatları Riyal değerinde açıklanıyor. Son olarak 16 bin riyal ile 22 bin riyal arasında değişiyordu.

Henüz bir açıklama gelmese de bu yıl da 16 bin riyal ile 22 bin Riyal arasında olması bekleniyor.

Hac bu yıl ne kadar oldu?

Yukarda da belirtildiği üzere, 16 bin ya da 22 bin Riyal arasında değişecceği düşünülüyor.

16 bin Riyal ortalama 62 Bin Türk Lirası ve 22 bin Riyal 86 Bin Türk Lirasına denk düşüyor.

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