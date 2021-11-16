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TIMETURK / YAŞAM / Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci: “Sosyal medya kullanımı porselen laminaya olan ilgiyi artırıyor”

Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci: “Sosyal medya kullanımı porselen laminaya olan ilgiyi artırıyor”

Sosyal medya kullanımı giderek artıyor. Özellikle selfie çekilen uygulamalarda filtre kullanımı da belirgin bir şekilde artış göstermekte.

2 Saat Önce
2021-11-16 16:21:55
Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci: “Sosyal medya kullanımı porselen laminaya olan ilgiyi artırıyor”

Kullanılan filtreler ve yapılan düzenlemeler ile herkesin kusursuz görünmesi bu uygulamaları kullanan diğer kişilerin gerçeklik algısının bozulmasına ve kendi görünümlerinden hoşnut olmamalarına neden olabiliyor. Bu filtreler o kadar yaygın kullanılmaya başlandı ki geçtiğimiz günlerde İsviçre'de filtre veya düzenleme yapıldığı belirtilmeden paylaşılan görüntülere yönelik düzenleme getirilmesi hususunda öneri verildi.

Sosyal medya kullanımındaki artışla paralel olarak makyaj ürünleri satışında ve estetik operasyonlara olan rağbette de belirgin bir artış mevcut. Başvurulan tedavilerin başında burun operasyonları, dolgu ve botoks uygulamaları gelirken estetik diş tedavilerinde de belirgin artış mevcut. Ünlülere yaptığı diş tedavileri ile tanınan Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci “Hastalar hiç olmadığı kadar artan bir taleple diş estetiği yaptırmak için bize geliyor. Güldükleri zaman dişlerinin çapraşık olduğunu, rengini, formunu veya şeklini beğenmediklerini belirtiyorlar. Biz de kişinin genel yüz yapısı ile uyumlu, estetik ve doğal bir gülüş tasarlıyoruz. Gülüş tasarımının en önemli noktası tamamen kişiye özel bir şey olması. Aynen özel bir terzide dikilmiş takım elbise gibi üstünüze oturuyor ve en baştan beri sanki öyle olması lazımmış gibi görünüyor. Bu işte en önemli basamak ise yapılan dişin kişinin yaşı, yüzü, kişisel özellikleri gibi faktörlerle uyumlu olması. Bu sayede doğal olmayan bir görüntüden sakınmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını süresince insanların maske takmaya alıştıklarını belirten Sinan Emre Şekerci “Maske ile birlikte insanların günlük hayatta dişleri daha az göründüğü için özellikle tel takma gibi insanların çekindiği tedavilere başvurularda da bir artış söz konusu. Hastalar telleri görünmeyeceği için artık ortodontik tedavilere daha istekliler” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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