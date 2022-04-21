Diş Hekimi Ömer Ekiz: “Eksik Dişlerin Tedavisi Zamanında Yapılmalı!”

Eksik dişlerin tedavisinin zamanında yapılması gerektiğini belirten Diş Hekimi Ömer Ekiz, diş sağlığının öneminden bahsetti.

“Diş kaybının sağlık açısından olumsuz etkileri bulunuyor. Bu nedenle eksik dişlerin tedavisi çok geç olmadan yapılmalı!” diyen Ömer Ekiz, ihmal edilen diş kaybı problemlerinde ileri cerrahi uygulamalarına ihtiyaç duyabildiğinin altını çizdi.

Ağız ve diş sağlığı hakkında açıklamalarda bulunan Diş Hekimi Ömer Ekiz, çeşitli nedenlerden ötürü diş kaybı yaşandığını belirterek konuyla ilgili açıklamalarda şu sözlere yer verdi: “Eksik dişlerin hem estetik hem de fonksiyonel anlamda çeşitli sorunlar beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Diş kayıpları, uzun dönemde insanların sağlığını da olumsuz bir şekilde etkiler. Bu nedenle eksik diş tedavisinin zamanında yapılmasının çok önemli olduğunu ifade edebilirim.”

Diş Kaybının Sağlığımıza Pek Çok Olumsuz Etkisi Bulunuyor

Diş kaybı yaşanan bölgelerde, insanın çiğnemesini etkileyen sorunların meydana geldiğini belirten Ömer Ekiz, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Diş kaybı yaşanan bir bölgede, komşu dişler o boşluğa hareket etmeye başlar. Örneğin o bölgeye implant tedavisi planlanıyorsa eğer, implant yapılacak kemik eriyebilir. Bu durum hem estetik problemlere hem de diş eti problemlerine neden olabilir. Diş kayıpları bunun yanı sıra konuşma ve çiğneme sorunlarını da beraberinde getirecektir. Bu noktada belirtmek gerekir ki diş kayıpları kesinlikle küçümsenmemeli, aksine zamanında tedavi uygulanmalıdır.”

İhmal Edilen Diş Kaybı Problemlerinde İleri Cerrahi Uygulamaları Yapılması Gerekebilir

İhmal edilen diş kayıplarının çeşitli sağlık sorunlarına neden olabildiğini belirten Ömer Ekiz, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Biliyorsunuz bazen diş kayıplarını önemsemiyor, sorunun büyük olmadığını düşünüyoruz. Aslında durum tam tersi. Diş kayıpları ağız sağlığını olumsuz etkiler. Bunun yanı sıra estetik gülüşü de engelleyebildiği için kişilerin psikolojik anlamda kendilerini kötü hissetmelerine neden olur. Günümüzde ileri cerrahi teknikler ve kozmetik diş hekimliği, diş kaybı gibi durumlarda pek çok alternatif çözüm sunuyor. Bu çözümlerin zamanında değerlendirilmesi oldukça önemli. Ağız ve diş sağlığı için belirli periyotlar halinde diş muayenesine gidilmeli. Var olan sorunlar için zamanında müdahale edilerek sorunun büyümesi engellenmeli.”

Kaynak: https://ekizclinic.com .