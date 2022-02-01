DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yeni üçlü ittifak: Ukrayna-Polonya-İngiltere
Fiyatlar neden arttı? TZOB'den detaylı açıklama
Bitexen’de 6 yeni kripto para listede
Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Aydınlatma direğine çarparak durabildi
IŞİD operasyonu... 12 şüpheli yakalandı
Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı
'Dünyanın en saçma binası'; Sökümü devam ediyor
Galatasaray'dan sonra Karagümrük devreye girmişti, oda olmadı
Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı kim? Ahu Turanlı hakkında suç duyurusu!
Evlilik Hakkında Her Şey yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey full izle! Evlilik Hakkında Her Şey
Ukrayna: Türkiye ile STA imzalamaya hazırlanıyoruz
Henry Onyekuru için neredeyse 2 katını istediler
Son dakika: Mazot zam | Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) ne kadar oldu?
Biden'a 'Türkiye S-400 aldı, F-16 satmayın' mektubu göndermişlerdi...
Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman 2022?

TIMETURK / YAŞAM / Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Aydınlatma direğine çarparak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Aydınlatma direğine çarparak durabildi

Bursa İnegöl'de sürücünün kontrolünü kaybettiği araç takla attı. Otomobil aydınlatma direğine çarparak duran araçta 2 kişi yaralandı.

59 Dakika Önce
2022-02-01 17:34:55
Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Aydınlatma direğine çarparak durabildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, virajda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. İsaören kavşağından Cerrah kavşağına seyir halinde olan Eyüp Eren (21) idaresindeki 35 APS 175 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters dururken, aydınlatma direği devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki arkadaşı Samet Tüter (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş