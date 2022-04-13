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TIMETURK / YAŞAM / Dilara'dan bir müjde daha! Hollanda ölüme terk etmiş, Erdoğan Türkiye'ye getirtmişti

Dilara'dan bir müjde daha! Hollanda ölüme terk etmiş, Erdoğan Türkiye'ye getirtmişti

Tedavi gördüğü Hollanda'da doktorların umudunu kestiği Dilara Şahin, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yurda getirilmiş ve yeniden hayata dönmüştü. Dilara aylar süren tedavinin ardından ayağa kalkarak ilk adımlarını da attı.

2 Saat Önce
2022-04-13 15:19:38
Dilara'dan bir müjde daha! Hollanda ölüme terk etmiş, Erdoğan Türkiye'ye getirtmişti

" Ramazan ayında dualarınızı bekliyoruz" diyen baba Oğuz Şahin, "Doktorları Dilara'ya düzenli bir şekilde fizyoterapi yaptırıyor. Ayağa kalkmayı başardı. Fizyoterapistlerinin yardımıyla ilk adımlarını atmaya başladı. Yakın zamanda yürüyecek inşallah" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve eşi de hastanede tedavisi süren Dilara'yı ziyaret etti.

Dilara Şahin lösemi hastasıydı. 27 Aralık'ta teşhis konulduktan bir hafta sonra durumu kötüleşti. Komaya girdi. Hollandalı doktorlar, 'fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok' dedi.

Umutları tükenen baba Oğuz Şahin, aHaber ekranlarından yardım istedi. Başkan Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi.

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TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ!

Dilara, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Tedavisi önce İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde, ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Dilara, 3,5 aylık tedavisinin büyük bir bölümünü yoğun bakımda ECMO cihazına bağlı olarak geçirdi.

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İLK SÖZÜ ' ANNE' OLDU

ECMO cihazı hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makine. Ancak Dilara, bu makineden çıkıp, hayata yeniden merhaba dedi. Yoğun bakımdan da geçtiğimiz haftalarda çıkarılıp servise alındı. Burada da tedavisi iyiye giden Dilara, ayağa kalkmayı başardı. Tedavi süresince sesi dahi çıkmayan Dilara'nın ilk sözünün 'anne' oldu.

Baba Oğuz Şahin "Kızımı öldü diye ölüme terkettiler. Ama Türkiye'de Türk doktorlar kızımı yeniden ayağa kaldırdı. Fizik tedavi de görüyor. Hollanda'dan ilk geldiğinde ellerini, kollarını bile oynatamıyordu. Düzenli olarak fizik tedavi yaptırıyorlar. Şu anda ilk adımlarını atabiliyor. Yavaş yavaş da olsa adımlarını sıralıyor. Yakın zamanda yürüyecek inşallah. Kızımızı böyle görmek bizi çok mutlu ediyor. Ama önümüzde zorlu tedavi süreçleri var. İnşallah doktorlarımızın gayreti, insanlarımızın duasıyla atlatacağız. Öyle inanıyor ve ümit ediyoruz. Herkesten bu Razaman günü dua bekliyoruz, bütün hastalar ve Dilara kızımız için" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve eşinın Dilara'yı ziyarete geldiklerini söyleyen baba Oğuz Şahin "Halimizi hatrımızı soran herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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