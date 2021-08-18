Dilara Aksüyek Kimdir, Nerelidir?

STAR TV’nin sevilen dizilerinden İstanbullu Gelin dizisi ile tanıdığımız ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, son zamanlarda Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyunculardan Onur Bay ile olan birliktelikleri ile adından çokça söz edilmekteydi.

Hakkında araştırılması yapılan Dilara Aksüyek ile ilgili merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik. Dilara Aksüyek Kimdir?Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Dilara Aksüyek Nerelidir? İşte tüm detaylar…

Dilara Aksüyek nerelidir?Dilara Aksüyek Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Dizilerde yer aldığı roller ile kısa sürede büyük bir ilgi topladı. Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek'i özellikle de 2015 yapımı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde canlandırdığı Mahfiruze Sultan rolü ile tanıdık. Güzel oyuncu Dilara Aksüyek şimdilerde ise ATV'nin yeni dizisi Baş Belası'nda Nazlı karakterine hayat veriyor. Dilara Aksüyek ‘in oynadığı diziler neler? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

Dilara Aksüyek Kimdir?

Dilara Aksüyek kimdir?Dilara Aksüyek24 Temmuz 1987 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Türk oyuncu Dilara Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek 'in boyu 1.68 kilosu 57 kg burcu ise Aslan'dır. Oyuncu Aksüyek ‘in ekran önünde ilk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. Ardından 2013 Yılında başlayan "Merhamet" adlı dizide ünlü oyuncu Özgü Namal'ın canlandırmış olduğu Narin karakterinin kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterine hayat verdi. Aksüyek dizilerde rol aldığı karakterlerle ön plana çıktı ve tanınmaya başladı. Türk oyuncu Dilara Aksüyek ‘in en büyük çıkışı 2015 yapımı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde canlandırdığı Mahfiruze Sultan rolü ile büyük beğeni topladı.

Daha sonra 2017 yılında STAR TV ekranında yer alan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan “İstanbullu Gelin” dizisinde “İpek” rolü ile kariyerinde zirve yaptı. Oyuncu Dilara Aksüyek şu anda ATV kanalında yayınlanan Baş Belası dizisinde rol almakta.

Dilara Aksüyek Oynadığı Diziler

Sevilen oyuncu Dilara Aksüyek ‘in rol aldığı diziler şu şekildedir;

İstanbullu Gelin2017- 2019İpek Boran

Adı Mutluluk 2015-Dolunay Değirmenci

Kadim Dostum2014-Deniz Türkmen

Arıza-Füsun Keskin

Evlerden Biri-Filiz

Muhteşem Yüzyıl-Rasha / Mahfiruze

Merhamet 2013-Şadiye

Mahrumlar 2016-Tanem

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