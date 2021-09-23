Dijital yayın platformlarına şikayet artıyor

Dijital yayın platformlarına 8 ayda 27 bin 880 şikayet geldi. Kanalların donması, canlı yayın kesintileri. Üyelik iptalinde zorluk çıkarmaları ve ücret talep etmeleri ise en çok rahatsızlık oluşturan konular...

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çevrimiçi dizi ve film izleme oranları her geçen daha da fazlalaşıyor ve izleyicilerin bu platformlara ilgisi artıyor. İçeriklerin zenginliği, reklamsız izleme imkanı görüntü kalitesi gibi birçok özelliğe sahip olan bu platformlara artan taleple tüketicilerin şikayetleri de aynı hızla yükseliş gösteriyor.

Dizi ve film yayınlarının yanı sıra farklı konseptlerde de yayın yapılması belli sorunları da beraberinde getiriyor. Bu kapsamda Şikayetvar, tüketicilerin çevrimiçi yayın platformlarıyla ilgili en çok sorun yaşanan konuları derledi.

Şikayetler yüzde 61 arttı

Verilere göre geçen yılın ilk 8 ayıyla 2021'in aynı dönemi karşılaştırıldığında dijital yayın platformlarıyla ilgili şikayetler yüzde 61 artış gösterdi, geçen yılın aynı döneminde 17 bin 336 olan şikayet sayısı, bu yıl 27 bin 880 oldu. Bu kategoriyle ilgili haftalık değişim trendi incelendiğindeyse 1250 olan şikayet sayısı bir haftada yüzde 63 artarak 2 bin 39'a çıktı. Eylül ayının ilk 20 gününde dijital yayın platformlarında son iki yılın en yüksek şikayet sayısı gözlemlendi ve 3 bin 728 kişi bu alanda sorunlarını iletti.

Vatandaş neden şikayetçi?

Haftalık değişim trendi incelendiğinde ağustos ayının son haftasıyla eylül ayının üçüncü hafta karşılaştırıldığında bu kategoriyle ilgili şikayetlerin yüzde 210 arttığı gözlemleniyor.Dijital yayın platformlarıyla en çok şikayet edilen konular şöyle sıralandı:

“Kanalların donması, canlı yayın kesintileri. Üyelik iptalinde zorluk çıkarmaları ve ücret talep etmeleri. Kanalların eksikliği, vaad edilen hizmetin verilmemesi. İçeriklerdeki sansür ve dublaj sorunları. Hesap güvenliğinin zayıf olması ve karttan izinsiz para çekmeleri. Teknik servisin randevu tarihinde kuruluma gelmemesi. Yazılım ve güncelleme sıkıntılarından dolayı hizmet sunulmaması. Müşteri hizmetlerinin çözüm odaklı olmaması.”

Hangi platformlar ne kadar izleniyor?

Farklı farklı seçenekleriyle dikkat çeken bu mecralar, her geçen gün kullanıcı tabanlarını genişletiyor.

Pandeminin de etkisiyle 2020 yılında global kullanıcı sayısını normalin üzerinde bir ivmeyle arttıran Netflix, 2020 son çeyrek raporuyla toplamda 203,7 milyon aboneye ulaştığını açıkladı.

Amazon'dan Youtube ve Apple TV ve Netflix

Amazon'un orijinal yapımları ve lisanslı içerikleriyle Netflix'in en büyük rakiplerinden olan Prime Video, dünya genelinde yaklaşık 150 milyon abonesi bulunuyor. Eylül ayından itibaren Türkiye'de de hizmet vermeye başlayan Amazon Prime Video'nun önümüzdeki dönemde içerik kataloğunu daha da genişletmesi bekleniyor.

2019 Kasım'ında stream yarışına dahil olan bir diğer platform ise Apple TV+. Kendi orijinal içeriklerini platformun, rakiplerine kıyasla daha yavaş bir başlangıç yapsa da, önümüzdeki dönemde bir atılım yapması bekleniyor

boxofficeturkiye'nin sitesindeki verilere göre: 2007 yılında yayın hayatına başlayan, Walt Disney'in üçte ikisine sahip olduğu stream platformu Hulu, kendi çizgisini ve vizyonunu ortaya koyduğu orijinal yapımlarıyla yıllar içerisinde kemik bir kullanıcı tabanı oluşturmayı başardı. Sadece ABD ve Japonya'da aktif olan platformun 38,8 milyon abonesi bulunuyor.

Youtube'un reklamsız kullanımı ve Youtube Originals bünyesinde yapımlara erişimi sağlayan Youtube Premium'un, Türkiye'nin de dahil olduğu 95 ülkede yaklaşık 30 milyon abonesi bulunuyor.

Exxen ve Blu TV'nin performansı

Streaming savaşının en taze örneklerinden olan HBO Max, yakın dönemde Warner Bros.'un 2021 takviminde yer alan filmleri ABD'de sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te yayınlama kararıyla gündemde. 27 Mayıs 2020'de aktif olan platform, şu an için sadece ABD'de hizmet veriyor.

2020'nin son gününde iki yeni yerli SVOD platformu devreye girdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, eğlence odaklı dizi ve içerikleriyle dikkat çekerken, ilk üç gününde 500 binin üzerinde aboneye ulaştı. BluTV'nin ise 4 milyonu aşkın üye tabanına sahip olduğu belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.