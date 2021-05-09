Dijital oyun üretiminde başarılı olamayınca kendini astı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencisi Muhammed Ali S. (23), arkadaşlarıyla birlikte kaldığı evde, iple balkon kapısında asılı bulundu. Cenazesi morga kaldırılan Muhammed A.S.'nin, dijital bir oyun üretimi içerisinde olduğu, intihar etmeden önce 'başaramadım' yazılı bir not bıraktığı öğrenildi.