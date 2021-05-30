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Dicle Nehri'ne giren genç boğuldu

Diyarbakır'da girdiği Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

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30.05.2021 21:26:44
Dicle Nehri'ne giren genç boğuldu

Merkez Sur ilçesi Karpuzlu Mahallesi'nde Dicle Nehri'ne giren Serhat Güler, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil servis, polis ve jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların destek verdiği çalışmalar sonucunda Güler'in cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi için hastaneye götürülürken, olay yerine gelen Güler'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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