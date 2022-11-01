Devran Güneş Kapalı Kutu Ses Getiriyor!

Sesi ile sosyal medyadan oldukça yakından tanıdığımız birçok çalışmaya imza atan yetenekli ses sanatçısı Devran Güneş Kapalı Kutu ile büyük ses getirdi. Peki ya Devran Güneş Kimdir ?

Müzisyen, ses sanatçısı. 10 Ocak 1986, Şanlıurfa Siverek doğumlu. 1.73 m. boyunda ve 60 kilodadır. Burcu Oğlak.

Devran Güneş, müzik hayatına Kültür Bakanlığı Gençlik Korolarında başladı ve uzun yıllar bu koroda müzik icra etti. 2006 yılında İstanbul'da Şahin Özer deteğiyle İlaç FM de radyoculuk ve vokalistlik yaptıktan sonra 2008 yılında profesyonel sahne hayatına geçti. Uzun yıllar birçok dilde şarkı söylediği etnik müzikleri ile Avrupa ve Arap ülkelerinde, Kuzey Irak'ın Erbil kentinde, Bağdat'a kadar birçok ülkede ve şehirde sahne aldı ve almaya devam etmektedir.

Devran Güneş, 2019'da Ayna Grubu solisti Erhan Güleryüz ile çıkardığı ilk tekli cover şarkısı Mevsimler'in ardından 2022'de DJ Burak Yeter'le birlikte Kapalı Kutu single'ını müzik piyasasında sevenlerine sunmuştur. .