Derya Baykal: Bütün yatırımımı çocuklarımın eğitimine yaptım

Ünlü sunucu-oyuncu Derya Baykal 2. Sayfa programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Baykal, kızlarından ve eski eşi Ferhan Şensoy’dan bahsetti.

31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Ferhan Şensoy vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Derya Baykal acı haberi aldığında neler yaşadığını anlattı:

'EVİMDE FERHAN ŞENSOY'UN FOTOĞRAFI VAR'

“Ferhan Şensoy'un birçok eşyası bende duruyor. Ev değişikliği yaptım, bazı eşyalarını tiyatroya gönderdim. Özel kitapları, yazılarını… Ama çok özel olan şeyleri saklıyorum ‘onlar sende dursun' demişti bana. Çok büyük anılarımız var, birlikte çok oyun oynadık çok paylaştık. Çocuklarımın babası olduğu kadar, benim de ustamdır. Şu an evimde Ferhan'ın çocukluk fotoğrafı çerçeveli şekilde duruyor.”

'VEFAT HABERİNİ ALINCA YIKILDIM'

Sunucuların vefat haberini nasıl öğrendiniz sorusuna da cevap veren Baykal, ‘Ben kızlarımla yakın oturuyorum, Müjgan Ferhan'la karşı karşıya Derya ile de iki sokak ara var. Sabah 6'da uyandım, kızımın evinde ışık yanıyor, damadım da balkonda duruyor. Ben telaşlandım, telefon açmayı düşündüm sonra hayatlarına müdahale etmek istemedim. İçime bir korku girdi. Evde birileri dolaşıyordu, benim aklıma ‘kızım hamile' onunla ilgi bir şeyler geldi. Aklıma hiç Ferhan Şensoy gelmedi. Ben damadımı aradım, ‘ne oldu, doğum mu başladı' dedim. O da Ferhan'ın vefat ettiğini söyledi, ‘Derya sizi almaya geliyor' dedi.

Haberi alınca çok kötü oldum, üstümü değişip kızıma gitmek istedim üstümü giyinemedim. İnanın hiç beklemiyordum. Hasta evet, ama konduramadım. Ne yapacağımı şaşırdım. Çocuklar çok kötü oldular, benim dik durmam gerekti. Hala daha çocuklar atlatmış değiller…' ifadelerini kullandı.

Kaynak: hurriyet.com.tr

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