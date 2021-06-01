Derviş Muharrem Ceran: E-Ticaret ve Sosyal Medya Bilgilerini Paylaştı

Günlük hayatta herkes en az bir kez sosyal medya hesaplarına giriyor. Ticaret dünyasının da sosyal medyaya yönelmesine neden olan gelişmeler hakkında konuşan genç girişimci Derviş Muharrem Ceran konuya ilişkin düşüncelerini paylaştı…

Uluslararası Girişimci Derviş Muharrem Ceran, “Sosyal medyayı aktif kullananlar için sosyal medya fırsatlar dünyası oldu. Bu bazı kişiler içinde maddi kazanç kapısı oldu. Ünlü isimlerin haricinde birçok sosyal medya kullanıcısı da bu pastadan bir dilim almak için çalışmalara başladı.” dedi.

Derviş Muharrem Ceran, “Sosyal medya bir anda özellikle genç girişimcilerin ilk hedef noktası oldu. Gün içerisinde yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çeken sosyal medya kullanıcıları ürünleri tanıtıyor. Seçilen ürün fotoğrafları ve tanıtıcı bilgilerle hedef kitle belirleniyor. Gün içinde devamlı yapılan paylaşımlar takipçilerin ister istemez dikkatini çekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Bunlara bir de verilen reklamlar eklenince ciddi bir Pazar oluşabiliyor” diyen Derviş Muharrem Ceran, “Özellikle gün içinde sosyal medyayı aktif kullanan genç girişimcilerin iştahını kabartacak rakamlar dönüyor. Bu dilimden bir parça almak için en önemli etken azim.” diye ekledii.



Derviş Muharrem Ceran şöyle devam etti:

Steve Jobs'un başarılı girişimcilerle başarısız girişimciler birbirinden ayıran en temel konu, salt azimdir.” sözleri dikkate alınmalı. Azimli olan herkes sosyal medyada ticareti başarabilir. Tabi bunun için gerektiğinde deneme yanılmalarla da başarı gelebilir. Ama sonuçta önemli olan yaptıklarımızdan kendimize pay çıkarmaktır. Başarılı olanların neler yaptığını iyi analiz etmek de önemli… herkesin düsturu azim ve sabır olmalıdır. Bunların sonucunda başarı gelecektir”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.