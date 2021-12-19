Depremde bile ölmeyen Japonlar neden yangında ölüyor!

Japonya’nın üçüncü büyük şehri Osaka’da geçtiğimiz günlerde bir klinikte çıkan yangında 24 kişi hayatını kaybetti. Polis, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti. 61 yaşındaki bir zanlıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor. Normal olmayan, 24 kişinin öldüğü binada yangın merdiveninin olmamasıydı.

Japonların geliştirdiği birçok teknoloji ‘bu kadarı da fazla' dedirtecek cinsten ama 24 kişinin hayatını kaybettiği yangında, maalesef yangın merdiveni yoktu.

Yangından sonra şehirdeki binalarda yapılan araştırmada, 5 bin 500 binanın aynı durumda olduğu tespit edildi.

İki yıl önce, Osaka'dan çok uzak olmayan Kyoto'daki bir anime stüdyosunda çıkan başka bir kundaklama yangınında, Japonya'nın en büyük toplu katliamlarından biri yaşanmış ve 33 kişi ölmüştü. O binada da yangın merdiveninin olmadığı belirlenmişti.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'na göre, geçen yıl Japonya'da 236 kişinin ölümüne neden olan yaklaşık 2 bin 500 kundaklama olayı yaşandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.