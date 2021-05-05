Denizli'de feci kaza karşı şeritteki minibüsle çarpıştı: 2 yaralı
Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde YSE Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adem Pabutçu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen Selçuk Uzunay yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü Uzunay yaralandı.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Pabutçu'nun hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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