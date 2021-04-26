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Denizli'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Denizli'de etkili olan dolu yağışında tarım arazileri zarar gördü. Hasar tespitleri için çalışma başlatıldı.

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26.04.2021 00:01:50
Denizli'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Honaz ve Çal ilçelerinde sağanakla birlikte etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarını beyaza bürüdü.

Yağış nedeniyle, Kaklık, Kızılyer, Aşağıdağdere, Menteşe ve Yokuşbaşı mahallelerindeki üzüm bağlarında ve sebze bahçelerinde hasar oluştu, ürünler zarar gördü.

"Bölgede ziyan tespitleri yapılıyor"

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, dolu yağışından etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak hasar için gerekli tespitler yapılacaktır" dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizli'mizin bazı ilçelerinde yaşanan dolu afetinden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz, tüm kurumları ile bölgede ziyan tespitlerini yapmakta olup, ihtiyaç duyulan adımlar atılacaktır. Üreticimizin yanındayız. Rabb'im, milletimizi afetlerden muhafaza eylesin" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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