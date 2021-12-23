Deniz Seki'den Hülya Avşar'ın ''simit'' açıklamasına destek

Şarkıcı Deniz Seki, Hülya Avşar'ın ülke ekonomisiyle ilgili tepki çeken ifadeleriyle ilgili olarak 'Laf söyleyeni ısırırım' dedi.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında yorumlarda bulunarak "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Deniz Seki, Avşar'ın tepki çeken sözlerine sahip çıkarak "Hülya Avşar'a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım" dedi.

Açıklamalarına devamında ise ünlü şarkıcı, "Hülya Avşar'a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım. Hülya Avşar çok özel bir kadındır. Hülya Avşar hakkında konuşanı gerçekten ısırırım yani. Harbi ısırırım ve ısırığım da çok kuvvetlidir" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.