Deniz Işın Coşkuner Yerli ve Milli Sosyal Medya Platformu Projesini Anlattı

Türkiye’nin tanınmış, genç iş insanı Deniz Işın Coşkuner, tamamen yerli kodlama sistemi kullanılarak, hayata geçirecekleri sosyal medya platformları ile ilgili konuştu. Yeni hayata geçirilen uygulamanın tamamen yerli ve milli olmasına da dikkat çeken genç iş adamı bu proje ile ilgili birkaç ipucu da vermeyi unutmadı.

“Dünya da kullanılan sosyal medya platformlarının neredeyse tümü ABD'ne ait ya da onların tekelinde duruyor. Dünya bu konuda adeta Amerika'ya mahkûm olmuş durumda. Facebook, Instagram'ı, Twitter, WhatsApp gibi çok başarı yakalamış olan paylaşım ve iletişim sağlayan uygulamalar ya Amerikalı girişimciler tarafından yapılmış ya ileri görüşlü hamleler ile Amerika tarafından satın alınmış ya da satın alınma çalışmaları devam edilmektedir.” Diyen Genç iş insanı Deniz Işın Coşkuner bu durumdan rahatsız olduğunu belirterek konuya dair “Her konuda olduğu gibi neden teknoloji uygulamalarında diğer ülkelere bağlı kalalım ki. Birkaç milyon dolarlık yatırım ile ileride milyar dolarlık markalara sahip olabiliriz. Tabi bu konu da devletinde desteğini görmek istiyoruz. Kendi öz sermayemiz ile milli bir sosyal medya platformu çalışmalarına başladık hatta bu konuda sona geldik de diyebilirim.” şeklinde konuştu.

Deniz Işın Coşkuner, “Birçok sosyal medya uygulamasında bulunan birinde olup diğerinde olmayan farklı özellikleri biz kendi uygulamamızda bir araya getiriyoruz. Bu şekilde anlatıldığında başka uygulamaların kopya edildiği anlaşılabilir fakat olay kopya etmekten farklı olarak önceliğimiz ve amacımız, günümüzdeki ihtiyaca göre hizmet sunmaktır. Örnek verecek olursak Twitter'daki Trend Topic listesinin benzerini biz kendi platformumuza başka bir şekilde harmanlayarak yeniden getirdik. Bu uygulama ile hangi konu hangi ilçe ve ilde kaç kişi tarafından kullanılmış ya da bakılmış gibi daha geniş kapsamlı analitik verileri görülebilen bir uygulama olacak. İlk olarak 300 karakter ile sınırlı olan uygulamamız link paylaşımına da izin verecek. Ses, görüntü ve fotoğraf paylaşma özellikleri ise tek tuşla yapılabilecek” diyerek uygulama hakkında daha fazla detay vermek istemediğini belirtti.

Genç iş insanı ve girişimci, Deniz Işın Coşkuner “2022 yılının başında beta sürüm olarak kullanıcılarına hizmet verecek olan uygulamamız umarız millet tarafından sahiplenilir” diyerek halkında desteğini beklediklerini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.